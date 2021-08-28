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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Мариуполь
Ингулец - Мариуполь: обзор матча 28 августа 2021
Ингулец
28.08.2021, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
22'
В. Шарай
57'
В. Шарай
76'
M. Stephen Gopey
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Мариуполь
ГОЛ! 3:0!
M. Stephen Gopey
76'
Замена
M. Bartulovic
️️️️
А. Коробенко
74'
Замена
М. Мельничук
️️️️
Е. Опанасенко
73'
Желтая карточка
Е. Опанасенко
71'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
Е. Запорожец
70'
Замена
А. Козак
️️️️
П. Полегенько
70'
ГОЛ! 2:0!
В. Шарай
Пас отдал
Х. Асмелаш
57'
56'
Желтая карточка
С. Чоботенко
Замена
M. Stephen Gopey
️️️️
А. Ситало
56'
53'
Желтая карточка
Д. Мишнев
46'
Замена
M. Khromey
️️️️
Б. Вьюнник
30'
Желтая карточка
П. Стасюк
ГОЛ! 1:0!
В. Шарай
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
1
Yevgen Galchuk
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
5
Евгений Запорожец
ЦФ
76
Михаил Шишка
ЦФ
28
Андрей Коробенко
ЦФ
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
55
Максим Ковалев
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
14
Александр Драмбаев
ЦФ
23
Марк Мампасси
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Ингулец
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
99
Michael Stephen Gopey
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
10
Александр Козак
ЦФ
28
Виталий Павлов
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Мариуполь
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
19
Mykhaylo Khromey
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
2-1-5
1
39
Опанасенко
28
Полегенько
77
Шарай
28
Коробенко
29
Асмелаш
55
Ковалев
4
76
Шишка
2-2-5
1
Кудрик
44
Чоботенко
1
Петерман
15
Мишнев
12
Топалов
14
Драмбаев
10
Кулаков
7
Кащук
95
Стасюк
23
Мампасси
17
Ситало
99
99
17
Ситало
39
Опанасенко
91
Мельничук
91
Мельничук
39
Опанасенко
5
Запорожец
0
0
5
Запорожец
28
Коробенко
0
0
28
Коробенко
28
Полегенько
10
Козак
10
Козак
28
Полегенько
27
Вьюнник
19
19
27
Вьюнник
Остались в запасе
Ингулец
Мариуполь
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
60
Дмитрий Поспелов
ЦЗ
24
Иван Головкин
ЦП
28
Виталий Павлов
ЦФ
1
Bogdan Shust
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Даниил Удод
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
9
Artem Kholod
ЦФ
7
Артур Микитишин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Ингулец - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
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