Кононов: «Судьи знают, что Калачев может симулировать»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку спорному эпизоду, который возник в матче 22-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Знаю Калачева. Очень умный и очень хитрый игрок. Есть такая отличительная черта: когда Тимофей играет, судьи уже знают, что он может симулировать.

Я ни в коей мере не защищаю арбитра, ему было сложно разобраться. Удара не было, был только шаг на ногу Калачеву. С той точки, с которой мы видели эпизод, можно сказать: да, это пенальти. Судье помог бы видеоповтор», – сказал Кононов.

Напомним, спор возник из-за того, что главный судья встречи Алексей Еськов не назначил пенальти за фол в штрафной площади «Зенита» Михи Мевли на защитнике «Ростова» Тимофее Калачеве.