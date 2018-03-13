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    Кононов: «Судьи знают, что Калачев может симулировать»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку спорному эпизоду, который возник в матче 22-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

    «Знаю Калачева. Очень умный и очень хитрый игрок. Есть такая отличительная черта: когда Тимофей играет, судьи уже знают, что он может симулировать.

    Я ни в коей мере не защищаю арбитра, ему было сложно разобраться. Удара не было, был только шаг на ногу Калачеву. С той точки, с которой мы видели эпизод, можно сказать: да, это пенальти. Судье помог бы видеоповтор», – сказал Кононов.

    Напомним, спор возник из-за того, что главный судья встречи Алексей Еськов не назначил пенальти за фол в штрафной площади «Зенита» Михи Мевли на защитнике «Ростова» Тимофее Калачеве.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2018 10:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 14 марта 2018, 11:44

      Калачев боец!!! В отличии от Кононова.

      1
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 13 марта 2018, 19:58

      Лизоблюд и жополиз! Перед решающими матчами решил судьям подмахнуть! РАЗОЧАРОВАЛ !!!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 18:28

      за Калачевым никогда вроде не замечал подобного, с чего он это взял, а пенальти был и зря наговаривает на настоящего бойца.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 марта 2018, 18:27

      А Дзюба, Лаборде-это явные симулянты, но пенальти назначают при их падении! Но не при игре против Зенита!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 марта 2018, 16:53

      Пенальти однозначно был! Но, если даже судья рассмотрел бы его, в любом случае он бы его не назначил! Босы Зенита следят за этим.....!)

      7
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Fin035 13 марта 2018, 20:46

      "Босы Зенита следят за этим.....!)"
      Лучше сказать "Боги")))

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 марта 2018, 15:32

      даже при первом просмотре на видео под одним углом видно только то, что Калачев упал и только с другой камеры видно что ему на ногу наступил защитник-100% пенальти. Но при чем здесь судья или Кононов. Мы смотрим это в любых ракурсах, при повторах, а судья доли секунды. Конечно, давно пора вводить систему видеоповторов как в хоккее.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2018, 14:55

      Кононову это зачем?
      Он что-то имеет против Калачёва?
      Момент очевидный, чего он судей принялся защищать?

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 марта 2018, 14:03

      ... да, это пенальти. Судье помог бы видеоповтор, - сказал Кононов... мне показалось, или бомбардир опять пытается у.е.п.с.к.и.м заголовком, придать скандальность обычной статье, размером в две строки?

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 марта 2018, 13:19

      Щас ещё и Тимоху сделают крайним.Вообще ********?

      7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 марта 2018, 11:48

      Калачев боец, он никогда не симулирует. Кононов наговаривает.

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