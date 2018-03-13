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Кононов: «Судьи знают, что Калачев может симулировать»

13 марта 2018, 10:52
17

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов дал оценку спорному эпизоду, который возник в матче 22-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Знаю Калачева. Очень умный и очень хитрый игрок. Есть такая отличительная черта: когда Тимофей играет, судьи уже знают, что он может симулировать.

Я ни в коей мере не защищаю арбитра, ему было сложно разобраться. Удара не было, был только шаг на ногу Калачеву. С той точки, с которой мы видели эпизод, можно сказать: да, это пенальти. Судье помог бы видеоповтор», – сказал Кононов.

Напомним, спор возник из-за того, что главный судья встречи Алексей Еськов не назначил пенальти за фол в штрафной площади «Зенита» Михи Мевли на защитнике «Ростова» Тимофее Калачеве.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Калачев Тимофей Кононов Олег Еськов Алексей
Комментарии (17)
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семёнычев
1520929024
Калачёв- возможно второй, после(земля ему пухом) Фёдора Черенкова по человеческим качествам игрок!!! Не знаю, где там Кононов с ним водку жрал, что узнал о его "хитрости", но мне что-то не верится в заявления "бывших", таких как Кононов
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stream15
1520930648
Когда заплптит фидун, любой засимулирует.
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vgarakh
1520930907
Калачев боец, он никогда не симулирует. Кононов наговаривает.
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Боцман59rus
1520939025
... да, это пенальти. Судье помог бы видеоповтор, - сказал Кононов... мне показалось, или бомбардир опять пытается у.е.п.с.к.и.м заголовком, придать скандальность обычной статье, размером в две строки?
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maygli
1520942137
Кононову это зачем? Он что-то имеет против Калачёва? Момент очевидный, чего он судей принялся защищать?
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Fin035
1520949230
Пенальти однозначно был! Но, если даже судья рассмотрел бы его, в любом случае он бы его не назначил! Босы Зенита следят за этим.....!)
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Serjoga
1520954822
А Дзюба, Лаборде-это явные симулянты, но пенальти назначают при их падении! Но не при игре против Зенита!
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OfaZavr
1520954933
за Калачевым никогда вроде не замечал подобного, с чего он это взял, а пенальти был и зря наговаривает на настоящего бойца.
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Чехов на Садовой
1520960286
Лизоблюд и жополиз! Перед решающими матчами решил судьям подмахнуть! РАЗОЧАРОВАЛ !!!
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vgarakh
1521017060
Калачев боец!!! В отличии от Кононова.
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