Калачев сфотографировался с шарфом с надписью «Отсоси у желто-синих»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в субботу посетил матч 19-го тура молодежного первенства между ростовчанами и тульским «Арсеналом» (1:2).

Футболист пообщался с местными школьниками и сделал с ними несколько фотографий. На одной из них хавбек держит шарф, на котором написано «Отсоси и желто-синих».

«Естественно, я не знал, что там написано», – сказал позже Калачев.