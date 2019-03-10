Калачев сфотографировался с шарфом с надписью «Отсоси у желто-синих»

Пора болельщикам ростова менять лозунг, убрать предлог у и в слове "синих" заменить Х на Й. Этот лозунг на данный момент будет соответствовать действительности.
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в субботу посетил матч 19-го тура молодежного первенства между ростовчанами и тульским «Арсеналом» (1:2).
Футболист пообщался с местными школьниками и сделал с ними несколько фотографий. На одной из них хавбек держит шарф, на котором написано «Отсоси и желто-синих».
«Естественно, я не знал, что там написано», – сказал позже Калачев.