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    Калачев сфотографировался с шарфом с надписью «Отсоси у желто-синих»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в субботу посетил матч 19-го тура молодежного первенства между ростовчанами и тульским «Арсеналом» (1:2).

    Футболист пообщался с местными школьниками и сделал с ними несколько фотографий. На одной из них хавбек держит шарф, на котором написано «Отсоси и желто-синих».

    «Естественно, я не знал, что там написано», – сказал позже Калачев.

    Источник: Sports.ru

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    10.03.2019 16:41
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 29 апреля 2019, 15:28

      Пора болельщикам ростова менять лозунг, убрать предлог у и в слове "синих" заменить Х на Й. Этот лозунг на данный момент будет соответствовать действительности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 29 апреля 2019, 15:28

      мастера фотошопа и ток

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6063

      rash1959 29 апреля 2019, 14:18

      Чувак никогда не блистал умом, а через лысину остатки разума вылетели наружу.

      -1
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      Рейтинг: +257

      vikrub 23 марта 2019, 20:42

      Чувство брезгливости и к шарфу, и к Калачёву, и к женщине. Жаль мальчика - прикоснулся к грязи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 марта 2019, 10:09

      Что-то не верится, какая-то подделка.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 22:23

      Возможно это фото монтаж. Ждем опровержения.

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero 10 марта 2019, 21:23

      а это точно не фотошоп, ведь нетрудно сделать надпись

      16
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 марта 2019, 21:04

      и что тут такого страшного?Из мухи слона...крч.

      -2
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      Рейтинг: +257

      vikrub > 3a zenit 23 марта 2019, 20:45

      Для тебя хамство и похабщина норма? Как ты будешь воспитывать своих детей? А если уже воспитываешь - мне их жаль.

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 10 марта 2019, 20:18

      Скорей всего Тимоха не глянул что было написано,попросили сфотографироваться вот и сделал милость и само собой понятия не имел что его по сути подставят!Это не шарф Ростова,это просто тупость человека который носит такой шарф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А дама с ребенком просто ДУРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      10
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      Рейтинг: +67330

      portero > kazak161 10 марта 2019, 21:20

      я бы тоже так подумал, странно это

      16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2019, 20:01

      Причем тут Калач? Две профессиональные сосалки плакат растянули и попросили его кончик подержать. Он и не видел надписи наверно.

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      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 10 марта 2019, 21:22

      может и так, на жопы загляделся

      16
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ > portero 11 марта 2019, 09:08

      Да...жопа у яжмать знатная, как гритца жопа с ушами...

      1
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