Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Пусть не рассказывает про газон»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) ответил на слова хавбека петербуржцев Магомеда Оздоева. Напомним, 25-летний россиянин ранее раскритиковал поле стадиона в Ростове-на-Дону.

«Поверьте: футболисты «Ростова» технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же «Манчестер Юнайтед» играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался», – отметил Калачев.

За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!