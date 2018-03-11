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  • Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Пусть не рассказывает про газон»

Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Пусть не рассказывает про газон»

11 марта 2018, 23:00
26

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) ответил на слова хавбека петербуржцев Магомеда Оздоева. Напомним, 25-летний россиянин ранее раскритиковал поле стадиона в Ростове-на-Дону.

«Поверьте: футболисты «Ростова» технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же «Манчестер Юнайтед» играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался», – отметил Калачев.

За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Калачев Тимофей Оздоев Магомед
Комментарии (26)
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Sanek85
1520798783
Тимоха, не обращай на этих мажорских нытиков внимания! Им еще и судья помог, что пеналь не поставил! Они сейчас до следующего тура ныть будут что у них все не так!!! А потом опять то же самое после очередного обсерения! Так что забей братан!
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Отчаянный Пердун
1520798958
Всё по делу! Молодец. вот интересно сам Оздоев в возрасте Калачёва играть то будет? особенно на уровне Тимофея!!!
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Татарин за ЦСКА
1520799845
Весь Зенит в лёгком ах.уе
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insider_retro
1520799890
Тимофей Сергеевич тонко подчеркнул про неповторимую техническую оснащенность Оздоева и его индивидуальные опусы про газон!:))
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APchelov
1520800299
Оздоев не то что нетехничный, он, вообще, не в тот город приехал ) Мы его не ждали
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GermanVo
1520800310
зеньке лишь бы свалить на что-нибудь. команда нытиков. фу такими быть.
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DOCTOR PENALTY
1520801481
Молодец Тима, конкретное замечание, прямо по ушам.
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Антибиотик111
1520801754
Здесь,как говорится,плохому танцору помешало..
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Таганский
1520802684
Правильно, Тимоха!! Не хрен языком трындеть - на поле надо пахать!! Ты - яркий пример для многих, в т.ч. и для того же Оздоева..
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geroin161
1520812087
А если бы зенит выиграли, то он бы сказал - "Поле не главное, главное умение и мастерство"
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