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    Калачев: «Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Пусть не рассказывает про газон»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после матча 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) ответил на слова хавбека петербуржцев Магомеда Оздоева. Напомним, 25-летний россиянин ранее раскритиковал поле стадиона в Ростове-на-Дону.

    «Поверьте: футболисты «Ростова» технически не слабее игроков «Зенита». Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

    Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же «Манчестер Юнайтед» играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался», – отметил Калачев.

    За такие поля российскому футболу должно быть стыдно. Ужас!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2018 23:00
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:25

      все верно сказал.

      2
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 марта 2018, 10:09

      ну ну.... МЮ сказали , что " Это не футбольное поле , а огород..."

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 марта 2018, 07:14

      Давно-ли перешел в Зенит,а уже ныть научился.))

      1
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 12 марта 2018, 06:13

      Тимофей , кто такой этот ******* , не знаем таких !

      2
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      Рейтинг: +592

      spaike 12 марта 2018, 05:51

      Газон, конечно просто в ужасном состоянии(и на матче против Манчестера, он был в разы лучше), но команды находились в равных условиях. Хотя на мой взгляд на таких плях, ровно как и на заснеженных играть нельзя, очень велик шанс получить травму(что и произошло с Кузяевым в этом матче).

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > spaike 12 марта 2018, 10:55

      Да команды находились в равных условиях, но в таком случае предлагаю командам играть сразу в болоте, тоже будут находиться в равных условиях, и сразу предлагаю игрокам зарплату снизить раз в 5, потому что в таких условиях, когда одна команда тащит мяч, а другая его просто забрасывает в зону, могут играть и дети.

      -1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 12 марта 2018, 02:48

      А если бы зенит выиграли, то он бы сказал - "Поле не главное, главное умение и мастерство"

      4
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > geroin161 12 марта 2018, 17:27

      То что ты говоришь полнейшая чушь, это если бы футболисты вышли против хоккеистов на лед и проиграли бы, а у них потом спросили: Почему вы не выиграли, вы же находились в равных условиях?
      Если одни тренируются и играют на полях, таких как в европе, а другие играют в болоте, то нечему удивляться что результат в пользу хозяев поля.

      0
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 12 марта 2018, 02:19

      Оздоев молчал бы лучше в тряпочку с его игрой. Зачем Зенит его купил вообще не понятно. Пять-шесть касаний после приёма мяча, постоянно потери. Деньги что ли отмывают такими трансферами.

      4
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год > IVANRUS777 12 марта 2018, 02:28

      "Деньги что ли отмывают такими трансферами."
      И перед нами победитель в суперигре!

      2
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 12 марта 2018, 01:05

      Логично.
      Если не смог накопить на мерседес, то и не требуй хороших дорог для своего жигулёнка.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 марта 2018, 00:18

      Все по делу сказал !

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 12 марта 2018, 00:11

      Оздоев вечно корчил из себя праведника в Рубине....Хорошо, что из Локо выперли. Думаю основательно лавочку займет, ну а потом милости просим к Артёмке за пряниками)))все через лавочку зенита оказываются там.....А играл бы сейчас в рубине спокойно,глядишь через год другой и Бердыев вернул прежний рубин.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Romantic2010 12 марта 2018, 09:00

      Ты что, враг Рубину?
      Бердыева пожертвовал Набиуллиным,чтобы отдать Оздоева хоть куда... А ты говоришь, играл бы в Рубине... Зенит отдал Нобоа за Набиуллина, а Оздоев пошёл как прицеп..

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