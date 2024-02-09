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    Калачев сказал, сможет ли Джикия усилить «Ростов»

    Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев высказался о возможном переходе в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    «Для «Ростова» переход Джикии пойдет на пользу, для Георгия может быть, тоже. В любом случае человек – игрок сборной России, значит, уровень у него достаточно высокий, кто бы что ни говорил.

    Я думаю, что это усиление для «Ростова». Не так много возрастных или опытных игроков в «Ростове», поэтому такой футболист всегда может помочь команде и молодым ребятам», – сказал Калачев.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 07:48
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