Калачев сказал, сможет ли Джикия усилить «Ростов»

Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев высказался о возможном переходе в команду защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Для «Ростова» переход Джикии пойдет на пользу, для Георгия может быть, тоже. В любом случае человек – игрок сборной России, значит, уровень у него достаточно высокий, кто бы что ни говорил.
Я думаю, что это усиление для «Ростова». Не так много возрастных или опытных игроков в «Ростове», поэтому такой футболист всегда может помочь команде и молодым ребятам», – сказал Калачев.
- Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.