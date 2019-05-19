Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Его заменили в первом тайме игры с «Зенитом»

Вот к кому никогда не было претензий у Ростова. Удачи Тимофей!
«Ростов» принимает «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (0:0, перерыв). На 45-й минуте полузащитник хозяев Тимофей Калачев покинул поле, его заменил хавбек Артем Щадин.
Это был прощальный матч Калачева. 16 мая клуб объявил об уходе футболиста.
Калачев выступал за «Ростов» с 2010 года, он провел за клуб провел 294 матча, забил 24 гола и сделал 66 результативные передачи.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» – «Зенит».
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— Football Club Rostov (@rostovfc) May 19, 2019