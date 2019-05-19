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    Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Его заменили в первом тайме игры с «Зенитом»

    «Ростов» принимает «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (0:0, перерыв). На 45-й минуте полузащитник хозяев Тимофей Калачев покинул поле, его заменил хавбек Артем Щадин.

    Это был прощальный матч Калачева. 16 мая клуб объявил об уходе футболиста.

    Калачев выступал за «Ростов» с 2010 года, он провел за клуб провел 294 матча, забил 24 гола и сделал 66 результативные передачи.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» – «Зенит».

    Источник: «Бомбардир»

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    19.05.2019 19:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 мая 2019, 11:26

      Вот к кому никогда не было претензий у Ростова. Удачи Тимофей!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 мая 2019, 10:21

      Удачи тебе Тимофей в дальнейшей жизни, ты это заслужил своим трудом!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 19 мая 2019, 23:16

      Спасибо Тимофей за всё: За серебро чемпионата, за Лигу чемпионов, за победу над Баварией и другими сильными европейскими клубами!

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 19 мая 2019, 21:50

      Не болельщик Ростова, но хочется сказать спасибо Тимофею за его игру и профессионализм, заряженность неуступчивость. Он своим примером подтягивал до своего уровня наверное многих молодых игроков. Всегда жалел что он не выступает за Россию.
      Удачи в дальнейшем!

      5
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 19 мая 2019, 21:11

      Да. Жаль, что и такие профессионалы стареют. Спасибо и классной жизни после футбола!)

      4
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 19 мая 2019, 21:01

      мужик.больше нет слов .МУЖИК

      2
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 19 мая 2019, 20:56

      Спасибо Тима за Игру!!! Успехов тебе на тренерском поприще, возрождай былую славу ростовской футбольной школы, когда-то она гремела на всю страну!

      5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 мая 2019, 20:20

      Спасибо за игру,за здоровье и годы отданные Ростову !Настоящий ИГРОК,КАПИТАН,ЧЕЛОВЕК!!!

      5
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 19 мая 2019, 20:20

      ТИМОХА СПАСИБО ЗА ПАТРИОТИЗМ!ТЫ НЕ ВСЯКИЙ МУДАК КОТОРЫЙ ПРОДАЕТСЯ МОСКВЕ,ТЫ НАСТОЯЩИЙ ДОНСКОЙ МУЖИК

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