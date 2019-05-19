Калачев провел прощальный матч за «Ростов». Его заменили в первом тайме игры с «Зенитом»

«Ростов» принимает «Зенит» в матче 29-го тура РПЛ (0:0, перерыв). На 45-й минуте полузащитник хозяев Тимофей Калачев покинул поле, его заменил хавбек Артем Щадин.

Это был прощальный матч Калачева. 16 мая клуб объявил об уходе футболиста.

Калачев выступал за «Ростов» с 2010 года, он провел за клуб провел 294 матча, забил 24 гола и сделал 66 результативные передачи.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» – «Зенит».