Игра с «Зенитом» станет для Калачева последней за «Ростов»

Калачев, это уже легенда клуба!!
Матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» станет для полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева последним в составе команды. Об этом сообщила пресс-служба ростовчан в твиттере.
- Белорус перешел в «Ростов» в 2010 году.
- Вместе с желто-синими 38-летний футболист выиграл Кубок России в сезоне-2013/14 и завоевал серебряные медали РПЛ в 2016 году.
- Ранее хавбек выступал за ростовчан с 2006-го по 2007 год.
- Всего за «Ростов» Калачев провел 288 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.
- Также полузащитник выступал в России за «Химки» и «Крылья Советов».
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— Football Club Rostov (@rostovfc) 16 мая 2019 г.