Игра с «Зенитом» станет для Калачева последней за «Ростов»

Матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» станет для полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева последним в составе команды. Об этом сообщила пресс-служба ростовчан в твиттере.

Белорус перешел в «Ростов» в 2010 году.

Вместе с желто-синими 38-летний футболист выиграл Кубок России в сезоне-2013/14 и завоевал серебряные медали РПЛ в 2016 году.

Ранее хавбек выступал за ростовчан с 2006-го по 2007 год.

Всего за «Ростов» Калачев провел 288 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.

Также полузащитник выступал в России за «Химки» и «Крылья Советов».