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    Игра с «Зенитом» станет для Калачева последней за «Ростов»

    Матч 29-го тура РПЛ с «Зенитом» станет для полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева последним в составе команды. Об этом сообщила пресс-служба ростовчан в твиттере.

    • Белорус перешел в «Ростов» в 2010 году.
    • Вместе с желто-синими 38-летний футболист выиграл Кубок России в сезоне-2013/14 и завоевал серебряные медали РПЛ в 2016 году.
    • Ранее хавбек выступал за ростовчан с 2006-го по 2007 год.
    • Всего за «Ростов» Калачев провел 288 матчей, забил 24 гола и сделал 74 результативные передачи.
    • Также полузащитник выступал в России за «Химки» и «Крылья Советов».

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 17:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +19291

      афоня72 5 минут назад

      Калачев, это уже легенда клуба!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1103

      Валерий1965 8 минут назад

      Жаль. Редкий профессионал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1213

      ухоженный крокодил 24 минуты назад

      А почему номер 2.
      Или Карпин сказал: "Пока я рядом. Ты будешь номер 2"!
      :))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1103

      Валерий1965 > ухоженный крокодил 7 минут назад

      Он под вторым номером играет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      Юрбан-Зенит 31 минуту назад

      Прощальный на домашней арене. А потом еще игра с Ахматом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4389

      84aivengo 47 минут назад

      его маур в свое время приметил.... честь и хвала!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +405

      klim2m > 84aivengo 27 минут назад

      Нет это он великого Маура послал подальше)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +405

      klim2m 1 час назад

      Ради такого случая Обязательно пойдем всей семьей На матч ТИМОФЕЯ СЕРГЕЕВИЧА,он заслужил большего молодечик наш ТРУДЯГА МУЖИК КАЛАЧИК!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      В даль смотрящий 1 час назад

      Наделён редкой физикой и выносливостью Тимофей. Играл всегда самоотверженно и с полной самоотдачей. Его игра всегда была и будет примером для молодых игроков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +209

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Легендарный футболист! Побольше бы таких

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8608

      vladimir-7 1 час назад

      Тимофей, тертый калач.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +753

      PUZIAKA 1 час назад

      Удивительный игрок и настоящий мужик, всегда им восхищался! Жалко, если решит завершить карьеру, условному Сочи наверняка пригодился бы.

      4
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      Рейтинг: +5179

      mihail200606 > PUZIAKA 1 час назад

      Ну все таки 38...ладно,если бы вратарём был.

      0
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