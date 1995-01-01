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    Официально: Калачев вернулся в «Ростов» и получил тренерскую должность в академии клуба

    «Ростов» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Тимофея Калачева.

    38-летний белорус будет курировать воспитанников клубной академии в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова»-2004.

    «Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», – сказал Калачев.

    • Хавбек выступал за «Ростов» с 2006-го по 2007-й год, а также с 2010-го по 2019-й год.
    • Игрок завершил карьеру прошлой весной.
    • Суммарно в составе донской команды Калачев сыграл 290 матчей, забил 24 гола и сделал 74 ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 10:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6465

      FanatSerj 11 минут назад

      хороший ход, таких преданных игроков клубу грех списывать, тем более если у него самого есть желания поработать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6578

      mihail200606 1 час назад

      К мауру, по старой дружбе, на стажировку может съездить))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +449

      ZENIT****** 1 час назад

      Хорошее решение и клуба и Тимофея.Удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +342

      Чехов на Садовой 2 часа назад

      Очень хорошо! Приучит ребят впахивать на тренировках, уважать клуб, партнёров и болельщиков!

      2
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      Рейтинг: +3949

      Добрый Бобер > Чехов на Садовой 54 минуты назад

      И не бояться именитых тренеров соперника.

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