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  • Официально: Калачев вернулся в «Ростов» и получил тренерскую должность в академии клуба

Официально: Калачев вернулся в «Ростов» и получил тренерскую должность в академии клуба

16 января 2020, 10:20
9

«Ростов» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Тимофея Калачева.

38-летний белорус будет курировать воспитанников клубной академии в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова»-2004.

«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», – сказал Калачев.

  • Хавбек выступал за «Ростов» с 2006-го по 2007-й год, а также с 2010-го по 2019-й год.
  • Игрок завершил карьеру прошлой весной.
  • Суммарно в составе донской команды Калачев сыграл 290 матчей, забил 24 гола и сделал 74 ассиста.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (9)
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Чехов на Садовой
1579160423
Очень хорошо! Приучит ребят впахивать на тренировках, уважать клуб, партнёров и болельщиков!
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mihail200606
1579165180
К мауру, по старой дружбе, на стажировку может съездить))
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FanatSerj
1579170029
хороший ход, таких преданных игроков клубу грех списывать, тем более если у него самого есть желания поработать.
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zigbert
1579186205
Как игрок был одним из лидеров клуба. Пусть теперь ему повезет на тренерском поприще.
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моэм
1579190849
Привлечение к работе заслуженных игроков поднимает имидж ФК Ростов в глазах молодых и конечно очень хорошая мера в плане воспитания клубного патриотизма среди игроков.
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kazak161
1579192793
Привет Тимоха, и снова наш Тимоха, удачи тебе в тренерской работе наших казачат!
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