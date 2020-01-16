Официально: Калачев вернулся в «Ростов» и получил тренерскую должность в академии клуба

«Ростов» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Тимофея Калачева.

38-летний белорус будет курировать воспитанников клубной академии в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова»-2004.

«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», – сказал Калачев.