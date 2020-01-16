Официально: Калачев вернулся в «Ростов» и получил тренерскую должность в академии клуба

«Ростов» объявил о возвращении в клуб бывшего полузащитника Тимофея Калачева.
38-летний белорус будет курировать воспитанников клубной академии в возрасте 15-17 лет, а также станет одним из тренеров «Ростова»-2004.
«Очень рад, что мне предоставлена возможность вернуться в «Ростов», он действительно стал для меня вторым домом. Академия в последние годы показывает хорошие результаты, есть успехи на крупных турнирах, воспитанники вызываются в сборную. Наша задача – продолжать рост и воспитать достойные кадры для «Ростова», – сказал Калачев.
- Хавбек выступал за «Ростов» с 2006-го по 2007-й год, а также с 2010-го по 2019-й год.
- Игрок завершил карьеру прошлой весной.
- Суммарно в составе донской команды Калачев сыграл 290 матчей, забил 24 гола и сделал 74 ассиста.
Источник: Официальный сайт «Ростова»