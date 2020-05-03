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    Слуцкий рассказал, почему называл Калачева «вонючкой»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему называл полузащитника Тимофея Калачева «вонючкой». Специалист тренировал Калачева во время своей работы в «Крыльях Советов».

    «Он безумно мешал любому тренеру во время работы. Он постоянно бубнил, что что-то не так, что ему пас не так дали. И чтобы он заткнулся, я начинал его поддевать. И он уже знал в следующий раз, что если он будет бубнить, то получит в свой адрес много шуток. Я использовал шутки и грубые выражения для определенной цели, а не для того, чтобы ему было комфортно или некомфортно», – рассказал Слуцкий.

    • Калачев завершил карьеру в 2009 году.
    • Слуцкий возглавлял «Крылья Советов» с 2007 по 2009 годы.

    Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2020 22:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      Gold of Spartak 14 минут назад

      Ау, Калачёв завершил карьеру в 2019

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2104

      general.lizyukov 1 час назад

      Да мы в курсе, что ты за "юморист" )))

      0
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