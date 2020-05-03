Слуцкий рассказал, почему называл Калачева «вонючкой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему называл полузащитника Тимофея Калачева «вонючкой». Специалист тренировал Калачева во время своей работы в «Крыльях Советов».

«Он безумно мешал любому тренеру во время работы. Он постоянно бубнил, что что-то не так, что ему пас не так дали. И чтобы он заткнулся, я начинал его поддевать. И он уже знал в следующий раз, что если он будет бубнить, то получит в свой адрес много шуток. Я использовал шутки и грубые выражения для определенной цели, а не для того, чтобы ему было комфортно или некомфортно», – рассказал Слуцкий.

Калачев завершил карьеру в 2009 году.

Слуцкий возглавлял «Крылья Советов» с 2007 по 2009 годы.

Калачев: «Не обижался, когда Слуцкий называл меня вонючкой, но и не скажу, что был в восторге»