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    Бубнов: «Падение Калачева – это чистый пенальти, все было видно как на ладони!»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что матч в Ростове-на-Дону, где вcтречались в рамках 22-го тура РФПЛ «Ростов» и «Зенит», получился равным, хотя хозяева поля были к победе ближе. По его словам, команда из Санкт-Петербурга серьезно усложнила себе турнирное положение.

    «Ростов» атаковал гораздо острее «Зенита», и только у Ионова было три отличных момент. Если бы он реализовал хотя бы один, матч пошел бы по другому сценарию. Хозяевам неплохо удавались длинные забросы за спину защитникам в расчете на скорость нападающего. Тут стоит отметить со знаком «минус» защитников «Зенита», обеспечивших Лодыгина слишком большим объемом работы.

    Что касается падения Калачева после столкновения с Мевлей, то это чистый пенальти. При этом Еськов прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился указать на «точку». Все же было видно как на ладони! Видимо, не был до конца уверен, а боковой не смог подсказать. А ведь в таком случае он должен либо назначать пенальти, либо показывать желтую карточку за симуляцию.

    С учетом созданных моментов и неназначенного пенальти можно сказать, что «Ростов» больше заслужил победы. Но при этом не могу сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом. Игра была скорее равной и проходила в вязкой борьбе.

    Но факт в том, что «Зенит» сильно усложнил себе положение, выпав из зоны Лиги чемпионов. Если ЦСКА, «Спартак» и «Локо» одержат победы, турнирная ситуация петербуржцев будет совсем сложной», – считает Бубнов.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Sportbox.ru

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    12.03.2018 08:10
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    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 12 марта 2018, 16:51

      Ростов мотивации поприбавил бы после победы, команда физически сильнее многих других, а Калачева пасы - шедевры

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 14:50

      Или это Газпром так влияет на судей?????

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 12 марта 2018, 14:49

      Если он слепой кто его судить ставит,стоял же рядом с эпизодом

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 13:50

      На повторе видно все прекрасно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 12 марта 2018, 13:41

      Из-за купюр не разглядел

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 марта 2018, 13:16

      Ногу точно отдавили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 12 марта 2018, 12:00

      200% ПЕНАЛЬТИ. зенит всегда тянули, тянули в 1967 когда оставили в высшей лиге не смотря на последнее место , матч открытия распил -арены несмываемый позор,жаль что это продолжается до настоящего времени.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 12 марта 2018, 11:57

      Еськов + Зенит = $$$ ! ГАД !!!

      4
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 12 марта 2018, 11:47

      Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами.

      6
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 12 марта 2018, 11:35

      бакланы что то даже с помощью судей никакие

      4
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