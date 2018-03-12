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  • Бубнов: «Падение Калачева – это чистый пенальти, все было видно как на ладони!»

Бубнов: «Падение Калачева – это чистый пенальти, все было видно как на ладони!»

12 марта 2018, 08:10
37

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что матч в Ростове-на-Дону, где вcтречались в рамках 22-го тура РФПЛ «Ростов» и «Зенит», получился равным, хотя хозяева поля были к победе ближе. По его словам, команда из Санкт-Петербурга серьезно усложнила себе турнирное положение.

«Ростов» атаковал гораздо острее «Зенита», и только у Ионова было три отличных момент. Если бы он реализовал хотя бы один, матч пошел бы по другому сценарию. Хозяевам неплохо удавались длинные забросы за спину защитникам в расчете на скорость нападающего. Тут стоит отметить со знаком «минус» защитников «Зенита», обеспечивших Лодыгина слишком большим объемом работы.

Что касается падения Калачева после столкновения с Мевлей, то это чистый пенальти. При этом Еськов прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился указать на «точку». Все же было видно как на ладони! Видимо, не был до конца уверен, а боковой не смог подсказать. А ведь в таком случае он должен либо назначать пенальти, либо показывать желтую карточку за симуляцию.

С учетом созданных моментов и неназначенного пенальти можно сказать, что «Ростов» больше заслужил победы. Но при этом не могу сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом. Игра была скорее равной и проходила в вязкой борьбе.

Но факт в том, что «Зенит» сильно усложнил себе положение, выпав из зоны Лиги чемпионов. Если ЦСКА, «Спартак» и «Локо» одержат победы, турнирная ситуация петербуржцев будет совсем сложной», – считает Бубнов.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Калачев Тимофей Бубнов Александр Еськов Алексей
Комментарии (37)
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kazak161
1520835352
Судья решил что лучше включить дурака чем судить в ФНЛ!
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Одинокий волк Маквейд
1520839567
Чмошная бомжарня
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Svoysvoemubrat
1520840963
Самый верный пенальти весной.
Ответить
Сибирь за Спартак
1520841260
Позорище полное.
Ответить
OfaZavr
1520841267
согласен, 100% пенальти, но судья видимо просто не решился добивать и без того проблемный зенит.
Ответить
СШГЭС
1520841757
Не помогут бомжам ни судьи, ни суды.
Ответить
AlfavitЪ
1520842871
Надеюсь, что рожу Еськова мы в этом сезоне не увидим.
Ответить
Ахимас Вельде
1520843699
Видеоповторы!!!
Ответить
anatolich72
1520845251
200% ПЕНАЛЬТИ. зенит всегда тянули, тянули в 1967 когда оставили в высшей лиге не смотря на последнее место , матч открытия распил -арены несмываемый позор,жаль что это продолжается до настоящего времени.
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Жёлто-синий
1520855385
Если он слепой кто его судить ставит,стоял же рядом с эпизодом
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