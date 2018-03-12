Бубнов: «Падение Калачева – это чистый пенальти, все было видно как на ладони!»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что матч в Ростове-на-Дону, где вcтречались в рамках 22-го тура РФПЛ «Ростов» и «Зенит», получился равным, хотя хозяева поля были к победе ближе. По его словам, команда из Санкт-Петербурга серьезно усложнила себе турнирное положение.

«Ростов» атаковал гораздо острее «Зенита», и только у Ионова было три отличных момент. Если бы он реализовал хотя бы один, матч пошел бы по другому сценарию. Хозяевам неплохо удавались длинные забросы за спину защитникам в расчете на скорость нападающего. Тут стоит отметить со знаком «минус» защитников «Зенита», обеспечивших Лодыгина слишком большим объемом работы.

Что касается падения Калачева после столкновения с Мевлей, то это чистый пенальти. При этом Еськов прекрасно видел этот момент, но почему-то не решился указать на «точку». Все же было видно как на ладони! Видимо, не был до конца уверен, а боковой не смог подсказать. А ведь в таком случае он должен либо назначать пенальти, либо показывать желтую карточку за симуляцию.

С учетом созданных моментов и неназначенного пенальти можно сказать, что «Ростов» больше заслужил победы. Но при этом не могу сказать, что одна из команд владела ощутимым преимуществом. Игра была скорее равной и проходила в вязкой борьбе.

Но факт в том, что «Зенит» сильно усложнил себе положение, выпав из зоны Лиги чемпионов. Если ЦСКА, «Спартак» и «Локо» одержат победы, турнирная ситуация петербуржцев будет совсем сложной», – считает Бубнов.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 0:0.