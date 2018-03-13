Ростов - Зенит

Зенит снова обложался. Когда закончится это безобразие???????
|8 тур
|27 августа, воскресенье
|20:00
|Зенит
|0:0
|Ростов
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|Ростов
|3:0
|Зенит
|11 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Зенит
|3:0
|Ростов
|17 тур
|22 ноября, пятница
|19:00
|Зенит
|0:2
|Ростов
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|20:30
|Ростов
|0:4
|Зенит
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Ростов
|1:3
|Зенит
|13 тур
|14 июня, вторник
|18:45
|Зенит
|4:0
|Ростов
|21 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:0
|Ростов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|15:15
|Ростов
|2:1
|Зенит
|16 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Зенит
|2:0
|Ростов
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|16:00
|Ростов
|2:3
|Зенит
|18 тур
|10 сентября, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Зенит
|3 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:1
|Ростов
|28 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Зенит
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|0:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Зенит снова обложался. Когда закончится это безобразие???????
Наберите на улице 11 молодых дворовых ребят они за спасибо больше сделают чем этот миллиардный зенит вместе взятые
На строительстве стадиона развели
На покупку игроков развели
Вы хотя бы нормально что то покупайте вам снег во время зимы можно продать лишь бы бабки тратить как капризные телк....
Поздравляю Ростов, жму руку Карпину! Эта ничья больше, чем победа!!!
Главное теперь выше чуханов в таблице оказаться
Валера молодец! поздравляю ростовчан!
как я собственно и сказал до матча, "зенит не сможет, судья поможет", лишили Ростов чистого пенальти....
Еськов сделал всё, что мог