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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Помощники:
Дмитрий Мосякин (Москва), Игорь Демешко (Химки)
Резервный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Материалы

Ростов - Зенит

11.03.2018, Воскресенье, 14:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 22 тур Ростов - Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
27 августа, воскресенье 20:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
3 декабря, суббота 19:00 Ростов 0:0 Зенит
3 тур
12 августа, пятница 19:30 Зенит 3:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Ростов 3:0 Зенит
11 тур
3 октября, суббота 17:00 Зенит 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 18:30 Зенит 3:0 Ростов
8 тур
20 сентября, суббота 14:30 Ростов 0:5 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
22 ноября, пятница 19:00 Зенит 0:2 Ростов
9 тур
22 сентября, воскресенье 20:30 Ростов 0:4 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 18:30 Ростов 1:1 Зенит
14 тур
2 ноября, пятница 19:00 Зенит 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
28 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Ростов 1:3 Зенит
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Зенит 4:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 15:00 Зенит 5:0 Ростов
14 тур
24 июля, суббота 20:30 Ростов 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 18:30 Зенит 2:0 Ростов
7 тур
3 мая, воскресенье 15:15 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
16 тур
15 июля, воскресенье 19:00 Зенит 2:0 Ростов
2 тур
18 марта, воскресенье 16:00 Ростов 2:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Ростов 1:3 Зенит
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Зенит 4:2 Ростов
15 тур
9 июля, суббота 18:00 Ростов 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
15 августа, воскресенье 00:00 Зенит 0:1 Ростов
14 тур
3 июля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Зенит 0:2 Ростов
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Ростов 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
16 тур
11 июля, среда 00:00 Ростов 1:2 Зенит
2 тур
17 марта, суббота 00:00 Зенит 3:1 Ростов
Чемпионат России 2000
23 тур
27 августа, воскресенье 00:00 Ростов 0:0 Зенит
9 тур
17 мая, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Зенит 1:0 Ростов
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Ростов 2:1 Зенит
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Ростов 1:1 Зенит
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Зенит 3:0 Ростов
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Ростов 2:3 Зенит
15 тур
25 июня, среда 00:00 Зенит 0:0 Ростов
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Зенит 0:2 Ростов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Ростов 2:0 Зенит
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 15 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Ростов
Первый этап, 7 тур
2 мая, суббота 00:00 Ростов 1:0 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 12 марта 2018, 09:09

    Зенит снова обложался. Когда закончится это безобразие???????

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    Рейтинг: +564

    Damir07 11 марта 2018, 21:58

    Наберите на улице 11 молодых дворовых ребят они за спасибо больше сделают чем этот миллиардный зенит вместе взятые
    На строительстве стадиона развели
    На покупку игроков развели
    Вы хотя бы нормально что то покупайте вам снег во время зимы можно продать лишь бы бабки тратить как капризные телк....

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 11 марта 2018, 16:01

    Поздравляю Ростов, жму руку Карпину! Эта ничья больше, чем победа!!!

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    Рейтинг: +62

    salvor1986 11 марта 2018, 16:00

    Главное теперь выше чуханов в таблице оказаться

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    Рейтинг: +380

    Гуус 11 марта 2018, 15:58

    Валера молодец! поздравляю ростовчан!

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 11 марта 2018, 15:55

    как я собственно и сказал до матча, "зенит не сможет, судья поможет", лишили Ростов чистого пенальти....

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    Рейтинг: +401

    Африканскaя чумa cвинeй 11 марта 2018, 15:55

    Еськов сделал всё, что мог

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    Рейтинг: +223

    Cupota 11 марта 2018, 15:45

    Кто будет виноват в этой неудаче бомжей?

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    Рейтинг: +18425

    ilichkadr > Cupota 11 марта 2018, 15:56

    Волера и Еськов виновники. Больше не кому..............

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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 11 марта 2018, 15:43

    ВПЕРЕД РОСТОВ!ВАЛЕРА ВЕРИМ,ЧТО ПОБЕДИТЕ!

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    Рейтинг: +1586

    srg38 11 марта 2018, 15:40

    Валера верим!!!

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