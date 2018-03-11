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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Зенит
Ростов - Зенит: обзор матча 11 марта 2018
Ростов
11.03.2018, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Зенит
88'
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
А. Зуев
️️️️
А. Ионов
85'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Д. Скопинцев
73'
70'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Д. Кузяев
68'
Травма
Д. Кузяев
Желтая карточка
А. Гацкан
67'
Замена
А. Гулиев
️️️️
А. Сапета
65'
59'
Замена
А. Кокорин
️️️️
Д. Полоз
43'
Желтая карточка
Ю. Жирков
Желтая карточка
А. Сапета
36'
11'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Э. Маммана
8'
Желтая карточка
С. Дриусси
4'
Травма
Э. Маммана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПАЗ
8
Александр Гацкан
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
2
Тимофей Калачев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛАЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Аяз Гулиев
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
33
Илья Скроботов
ЦЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-2-2-1-1
30
Песьяков
7
Скопинцев
15
Ингасон
16
Вилюш
6
Сигурдссон
8
Гацкан
18
Паршивлюк
41
Сапета
2
Калачев
11
Ионов
16
Сигурдарсон
4-2-2-2
12
Лодыгин
8
Смольников
2
Маммана
32
Мевля
20
Иванович
5
Краневиттер
18
Жирков
21
Оздоев
14
Кузяев
7
Полоз
9
Дриусси
11
Ионов
17
Зуев
17
Зуев
11
Ионов
7
Скопинцев
34
Макеев
34
Макеев
7
Скопинцев
41
Сапета
99
Гулиев
99
Гулиев
41
Сапета
14
Кузяев
24
Ригони
24
Ригони
14
Кузяев
2
Маммана
91
Заболотный
91
Заболотный
2
Маммана
7
Полоз
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Полоз
Остались в запасе
Ростов
Зенит
31
Илья Абаев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
15
Константин Плиев
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
10
Дмитрий Плетнев
АП
33
Илья Скроботов
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Ростов - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Игорь Демешко (Химки)
Резервный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов (Московская область)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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