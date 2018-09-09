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  • Президент «Ростова»: «Планируем устроить масштабные проводы нашей легенде – Калачеву»

Президент «Ростова»: «Планируем устроить масштабные проводы нашей легенде – Калачеву»

9 сентября 2018, 11:56
7

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поговорил о фигуре полузащитника команды Тимофея Калачева. Планируется, что белорусу организуют проводы.

«Игрок будет находиться в обойме клуба до тех пор, пока ему позволяют его физические возможности, и пока он будет полезен команде. Инициатива о завершении карьеры будет исходить от самого игрока.

Планируется устроить масштабные проводы нашей легенды и внедрить в практику клуба проведение подобных мероприятий», – сказал президент donnews.ru.

Калачев играет за дончан с 2006 года (с перерывом на 2008-2009 годы).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (7)
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mihail200606
1536484634
Ниче себе,с 2006го аж...
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prezent2017
1536486402
Калач в полном поряде.
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zigbert
1536504767
Это правильно. Заслужил.
Ответить
андрей андреев
1536510188
Хотят списать?
Ответить
makson_klim
1536564009
Тимоха красавец,он еще может многих за пояс заткнуть...
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Чуни Муни
1536796564
Хорошая новость.
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