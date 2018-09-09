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    Президент «Ростова»: «Планируем устроить масштабные проводы нашей легенде – Калачеву»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поговорил о фигуре полузащитника команды Тимофея Калачева. Планируется, что белорусу организуют проводы.

    «Игрок будет находиться в обойме клуба до тех пор, пока ему позволяют его физические возможности, и пока он будет полезен команде. Инициатива о завершении карьеры будет исходить от самого игрока.

    Планируется устроить масштабные проводы нашей легенды и внедрить в практику клуба проведение подобных мероприятий», – сказал президент donnews.ru.

    Калачев играет за дончан с 2006 года (с перерывом на 2008-2009 годы).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2018 11:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 13 сентября 2018, 02:56

      Хорошая новость.

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 сентября 2018, 10:20

      Тимоха красавец,он еще может многих за пояс заткнуть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 сентября 2018, 19:23

      Хотят списать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 9 сентября 2018, 17:52

      Это правильно. Заслужил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 сентября 2018, 12:46

      Калач в полном поряде.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 сентября 2018, 12:17

      Ниче себе,с 2006го аж...

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > mihail200606 9 сентября 2018, 16:26

      Конечно не одна жизнь - одна команда, но по нынешнем современным меркам 12 лет в одном клубе это тоже очень сильно.

      2
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