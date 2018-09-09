Президент «Ростова»: «Планируем устроить масштабные проводы нашей легенде – Калачеву»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поговорил о фигуре полузащитника команды Тимофея Калачева. Планируется, что белорусу организуют проводы.

«Игрок будет находиться в обойме клуба до тех пор, пока ему позволяют его физические возможности, и пока он будет полезен команде. Инициатива о завершении карьеры будет исходить от самого игрока.

Планируется устроить масштабные проводы нашей легенды и внедрить в практику клуба проведение подобных мероприятий», – сказал президент donnews.ru.

Калачев играет за дончан с 2006 года (с перерывом на 2008-2009 годы).