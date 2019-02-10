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    Калачев: «Много факторов указывают на то, что пора заканчивать»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев дал понять, что в ближайшее время он завершит футбольную карьеру. Белорусу 1 мая исполнится 38 лет.

    – Вы всегда увиливали от ответа на вопросы по поводу завершения карьеры. Сейчас многое говорит о том, что пора заканчивать?

    – Думаю об этом и достаточно часто. На данный момент есть задача восстановиться и попытаться помочь команде в концовке сезона. Окончательное решение приму ближе к завершению чемпионата.

    – Не верю, что у вас нет хотя бы приблизительного плана?

    – Стал реже попадать в основной состав, сейчас получил тяжелую травму… Это звонок, ведь здоровье – главный критерий в спорте. После завершения карьеры хочется нормально жить и не чувствовать болей в суставах. Плюс мне уже будет 38 лет. Кто-то и до 35 не доигрывает. Поэтому, наверное, много факторов указывают на то, что пора заканчивать. Я близок к этому решению. Но в душе пока не могу с этим смириться. Плюс многое будет зависеть от заинтересованности клуба во мне. Карьеру точно хочу завершить в «Ростове».

    – А что говорит семья?

    – Супруга уже давно требует, чтобы закончил с футболом. Жалеет меня. Когда видит, каким прихожу домой после тяжелых игр, то всегда говорит: «Хватит мучить себя! Заканчивай уже!» Она же каждый день наблюдает за тем, каким побитым иногда возвращаюсь. Все болит, ноет. Но я еще никак не могу исчерпать свои амбиции. Хочется реализовать себя еще как-то.

    • Калачев выступал за такие команды, как «Днепр» (Могилев), «Шахтер» (Солигорск), «Химки» и «Крылья Советов».
    • В этом сезоне футболист провел восемь матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями.
    • Контракт Калачева с «Ростовом» истекает летом 2019 года.

    Источник: «Sportbox»

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    10.02.2019 13:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 февраля 2019, 10:52

      Жаль!!! Если уйдет!!! В любом случае останется только восхищение от той самоотверженной игры Тимофея. Настоящий профессионал. Таких бойцов было мало в истории футбола России , а сейчас практически нет.

      2
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      Рейтинг: +80

      Вжыхъ 11 февраля 2019, 07:54

      Время, время...

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 11 февраля 2019, 05:37

      Калачёв - ярчайшая фигура в составе дончан в последние годы.Боец.Лидер.ЧЕЛОВЕК.Жаль что годы идут и пора вешать бутсы на гвоздь.Очень хочется чтобы он не заканчивал с игроцкой карьерой.Но что будет,то и будет Это его решение.Его нужно уважать.В любом случае спасибо Тимофею за его футбол!

      5
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 10 февраля 2019, 22:12

      Уважение и признание от болельщика Спартака . Если чувствуешь , что пора - никто не осудит , а только как истинному бойцу воздадут честь и хвалу ! Побольше бы таких примеров для молодежи !!!

      6
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 10 февраля 2019, 17:30

      Тимоха настоящий МУЖИК он не бегает по клубам за лучшей жизнью, я бы с ним в разведку пошел!

      4
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      Рейтинг: +1531

      klim2m > kazak161 11 февраля 2019, 19:22

      В разведку в смысле по бдям? и я пойду)))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:25

      В последние годы он был ведущим игроком Ростова. Годы конечно берут свое ,но может год другой еще поиграет.

      5
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 февраля 2019, 17:15

      Моуриньо ,кому не зря, в ладошки не хлопает..

      8
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 10 февраля 2019, 16:58

      Давай в тренеры "Калач"

      3
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      Рейтинг: +208

      Александр Став 10 февраля 2019, 15:49

      можно ещё годовой контракт, если есть силы. свои 60 минут он ещё выдержит, в крайнем случае 20-30 минут при выходе на замену.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 февраля 2019, 14:38

      Да в принципе пора - возраст подходящий. Я думаю, что он останется в структуре клуба и принесет Ростову еще немало пользы

      6
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