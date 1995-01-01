Азмун: «Знаю все матерные слова. Калачев научил меня всему русскому мату»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, кто был его учителем русского языка. В частности, иранец раскрыл имя завершившего карьеру Тимофея Калачева.
«Я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня всему русскому мату. Он самый плохой парень на поле. Он и Александр Гацкан. Но за полем они лучшие. Я попросил Калачева научить меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если кто-то будет меня материть. Сейчас все в порядке. Понимаю, 80-90 процентов русской речи», – заверил Азмун.
- Иранец перешел в «Зенит» зимой из «Рубина».
- Азмун сыграл за «Зенит» 16 матчей, забил 12 голов, сделал три результативные передачи.
- Иранцем интересуется «Лацио».