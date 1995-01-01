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    Азмун: «Знаю все матерные слова. Калачев научил меня всему русскому мату»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, кто был его учителем русского языка. В частности, иранец раскрыл имя завершившего карьеру Тимофея Калачева.

    «Я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня всему русскому мату. Он самый плохой парень на поле. Он и Александр Гацкан. Но за полем они лучшие. Я попросил Калачева научить меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если кто-то будет меня материть. Сейчас все в порядке. Понимаю, 80-90 процентов русской речи», – заверил Азмун.

    • Иранец перешел в «Зенит» зимой из «Рубина».
    • Азмун сыграл за «Зенит» 16 матчей, забил 12 голов, сделал три результативные передачи.
    • Иранцем интересуется «Лацио».

    Источник: «Матч ТВ»

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