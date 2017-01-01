«Лацио» интересуется Азмуном

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, римский клуб возобновил интерес к иранцу после того, как их другая трансферная цель бразильский нападающий Уэсли перешел из «Брюгге» в «Астон Виллу».

Также «Лацио» рассматривает кандидатуру Андреа Петаньи из «Аталанты», но вариант с подписанием Азмуна является приоритетным.