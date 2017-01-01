«Лацио» интересуется Азмуном

Ктож его в эту доходягу италианскую продаст. Разве что за полтинник евролямами, да у них и денег-то таких нет, у скупердяев!
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, римский клуб возобновил интерес к иранцу после того, как их другая трансферная цель бразильский нападающий Уэсли перешел из «Брюгге» в «Астон Виллу».
Также «Лацио» рассматривает кандидатуру Андреа Петаньи из «Аталанты», но вариант с подписанием Азмуна является приоритетным.
- 24-летний футболист перешел из «Рубина» в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро.
- В составе питерской команды Азмун забил 12 голов и сделал три ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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