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    «Лацио» интересуется Азмуном

    Форвард «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Tuttomercatoweb.

    По информации источника, римский клуб возобновил интерес к иранцу после того, как их другая трансферная цель бразильский нападающий Уэсли перешел из «Брюгге» в «Астон Виллу».

    Также «Лацио» рассматривает кандидатуру Андреа Петаньи из «Аталанты», но вариант с подписанием Азмуна является приоритетным.

    • 24-летний футболист перешел из «Рубина» в «Зенит» прошлой зимой за 12 миллионов евро.
    • В составе питерской команды Азмун забил 12 голов и сделал три ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4940

      prezent2017 24 минуты назад

      Ктож его в эту доходягу италианскую продаст. Разве что за полтинник евролямами, да у них и денег-то таких нет, у скупердяев!

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      Рейтинг: +1360

      Snek 37 минут назад

      Без шансов, он вряд ли уйдёт в Лацио, он даже в ЛЕ не играет.

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фанат Рубина > Snek 24 минуты назад

      играет они кубок италии взяли и шансов у них на победу в ле больше чем у зенЫтика

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      Рейтинг: +4940

      prezent2017 > Фанат Рубина 23 минуты назад

      А РубиНытика вааще никаких шансов нет. В РПЛ бы остаться.

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      Рейтинг: +381

      Boeung777 46 минут назад

      Азмуну надо ещё хотя бы годик попылить в зените, пока получается, а там видно будет. Тем более, что вариант из зенита в Лацио такой себе.

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      Рейтинг: +2609

      woyser 47 минут назад

      Вряд ли такой вариант нужен самому Азмуну.

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      Рейтинг: +1550

      neveldomha 1 час назад

      Где и что такое Лацио? Оно даже не в зоне ЛЕ. А по зарплате не в зоне первой пятерки РПЛ. Вообщем навешали спагетти.

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      Рейтинг: +6426

      KLIM777 1 час назад

      иногда мне кажется, что журналистам даже лень сочинять новые новости, они просто берут прошлогодние и снова лепят.

      Азмуном интересуется Лацио. Это было год назад. Дриусси интересуется Рома это тоже было год назад.

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