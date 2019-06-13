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    Уэсли стал игроком «Астон Виллы». Зимой от покупки бразильца отказался ЦСКА

    «Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о договоренности по трансферу нападающего «Брюгге» Уэсли.

    По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составит 25 миллионов евро. Это рекорд для бирмингемского клуба.

    Футболисту необходимо получить разрешение на работу в Англии, после чего он подпишет контракт.

    • 22-летний Уэсли выступал за «Брюгге» с 2016 года.
    • Форвард забил 38 голов и сделал 14 результативных передач в 130 матчах.
    • Зимой бразильцем интересовался ЦСКА. Армейцы отказались от его приобретения из-за высокой стоимости.

    Источник: Официальный сайт «Астон Виллы»

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