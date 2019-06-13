Уэсли стал игроком «Астон Виллы». Зимой от покупки бразильца отказался ЦСКА

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о договоренности по трансферу нападающего «Брюгге» Уэсли.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составит 25 миллионов евро. Это рекорд для бирмингемского клуба.

Футболисту необходимо получить разрешение на работу в Англии, после чего он подпишет контракт.