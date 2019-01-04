ЦСКА отказался от приобретения Уэсли из-за высокой стоимости нападающего

надеемся зимой ЦСКА приобретет пару футболистов
По информации Sport24, ЦСКА не будет приобретать нападающего «Брюгге» Уэсли.
Бразилец входил в сферу интересов москвичей, но клуб принял решение отказаться от покупки 22-летнего футболиста из-за его высокой стоимости.
Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Лацио», «Арсенал» и «Эвертон».
- В текущем сезоне Уэсли провел за бельгийский клуб 27 матчей, записав в свой актив 10 голов и шесть результативных передач.
- Действующий контракт нападающего рассчитан до июня 2023 года.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.