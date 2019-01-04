ЦСКА отказался от приобретения Уэсли из-за высокой стоимости нападающего

По информации Sport24, ЦСКА не будет приобретать нападающего «Брюгге» Уэсли.

Бразилец входил в сферу интересов москвичей, но клуб принял решение отказаться от покупки 22-летнего футболиста из-за его высокой стоимости.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Лацио», «Арсенал» и «Эвертон».