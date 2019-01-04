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    ЦСКА отказался от приобретения Уэсли из-за высокой стоимости нападающего

    По информации Sport24, ЦСКА не будет приобретать нападающего «Брюгге» Уэсли.

    Бразилец входил в сферу интересов москвичей, но клуб принял решение отказаться от покупки 22-летнего футболиста из-за его высокой стоимости.

    Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Лацио», «Арсенал» и «Эвертон».

    • В текущем сезоне Уэсли провел за бельгийский клуб 27 матчей, записав в свой актив 10 голов и шесть результативных передач.
    • Действующий контракт нападающего рассчитан до июня 2023 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      delux746 22 минуты назад

      надеемся зимой ЦСКА приобретет пару футболистов

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