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  • Калачев – о завершении карьеры: «Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне»

Калачев – о завершении карьеры: «Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне»

16 августа 2018, 09:30
19

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в интервью журналу «Нация» заявил, что этот год станет для него последним на высоком уровне.

37-летний футболист был признан в прошлом сезоне лучшим игроком «Ростова».

– Вам 37 лет. Нам с трибун кажется, что вы по-прежнему полны сил и вообще бест оф зе бест. Но сколько вы сами себе еще отводите времени в футболе?

– Немного. Я уже и так долго на поле. Поэтому, надеюсь, что не очень много. Всему есть предел. Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне.

– Уже думали, чем будете заниматься после окончания карьеры?

– Больших задумок пока нет. Учусь на тренера, а там посмотрим. Сперва надо попробовать. Тогда и поймем, насколько это здорово и интересно. И насколько это мое.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (19)
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Yev
1534402649
Удачи, старик! Жаль, что ты не россиянен. Такие игроки пригодились бы сборной в течении послених лет.
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Krd123
1534403531
Да какая разница, русский или белорус. Адекватный чел. Пашет на поле, без всяких понтов. До сих не забуду как он Моуриньо послал на х..))))
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zigbert
1534403841
Никто не может упрекнуть его в отсутствии самоотдачи на поле.
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vgarakh
1534405631
Спасибо тебе Тимофей за преданность клубу, за самоотверженность в игре. Таких умных и техничных футболистов в стране единицы.
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OfaZavr
1534408665
Калач супер боец и профессионал, итак молодец до такого возраста не все доигрывают.
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sprint5
1534422807
силенки есть играй
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edw7777
1534425609
Достойно!!!
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Рубик Докоян
1534438955
Его футбольная карьера и игра заслуживают уважения. Физика просто потрясающая, самоотдача, боевитость, настрой и самоотверженность просто поражают в этом возрасте. Здоровья и удачу на новом поприще. А пока пусть радует своей игрой и показывает пример молодёжи профессиональному отношению к профессии.
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Krossmen73
1534515756
Тимофей яркий образец настоящего человека- спортсмена.Спортсмена -профессионала с большой буквы!Отрадно что он по настоящему раскрыл себя именно в Ростове и стал любим и уважаем болельщиками.Жаль что постепенно приходит время для расставания с таким ярким и талантливым игроком.Удачно ему закончить сезон и найти себя в дальнейшем!
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Serjoga
1534516986
Удачи!
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