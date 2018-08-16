Калачев – о завершении карьеры: «Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в интервью журналу «Нация» заявил, что этот год станет для него последним на высоком уровне.

37-летний футболист был признан в прошлом сезоне лучшим игроком «Ростова».

– Вам 37 лет. Нам с трибун кажется, что вы по-прежнему полны сил и вообще бест оф зе бест. Но сколько вы сами себе еще отводите времени в футболе?

– Немного. Я уже и так долго на поле. Поэтому, надеюсь, что не очень много. Всему есть предел. Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне.

– Уже думали, чем будете заниматься после окончания карьеры?

– Больших задумок пока нет. Учусь на тренера, а там посмотрим. Сперва надо попробовать. Тогда и поймем, насколько это здорово и интересно. И насколько это мое.