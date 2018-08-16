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    Калачев – о завершении карьеры: «Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев в интервью журналу «Нация» заявил, что этот год станет для него последним на высоком уровне.

    37-летний футболист был признан в прошлом сезоне лучшим игроком «Ростова».

    – Вам 37 лет. Нам с трибун кажется, что вы по-прежнему полны сил и вообще бест оф зе бест. Но сколько вы сами себе еще отводите времени в футболе?

    – Немного. Я уже и так долго на поле. Поэтому, надеюсь, что не очень много. Всему есть предел. Постараюсь этот год продержаться на хорошем уровне.

    – Уже думали, чем будете заниматься после окончания карьеры?

    – Больших задумок пока нет. Учусь на тренера, а там посмотрим. Сперва надо попробовать. Тогда и поймем, насколько это здорово и интересно. И насколько это мое.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 09:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 19 августа 2018, 12:44

      Сегодня Ростов уже трудно представить без Тимохи..

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 августа 2018, 17:43

      Удачи!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 17 августа 2018, 17:22

      Тимофей яркий образец настоящего человека- спортсмена.Спортсмена -профессионала с большой буквы!Отрадно что он по настоящему раскрыл себя именно в Ростове и стал любим и уважаем болельщиками.Жаль что постепенно приходит время для расставания с таким ярким и талантливым игроком.Удачно ему закончить сезон и найти себя в дальнейшем!

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 августа 2018, 20:02

      Его футбольная карьера и игра заслуживают уважения. Физика просто потрясающая, самоотдача, боевитость, настрой и самоотверженность просто поражают в этом возрасте. Здоровья и удачу на новом поприще. А пока пусть радует своей игрой и показывает пример молодёжи профессиональному отношению к профессии.

      7
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 августа 2018, 16:20

      Достойно!!!

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 августа 2018, 15:33

      силенки есть играй

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2018, 11:37

      Калач супер боец и профессионал, итак молодец до такого возраста не все доигрывают.

      10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 августа 2018, 10:47

      Спасибо тебе Тимофей за преданность клубу, за самоотверженность в игре. Таких умных и техничных футболистов в стране единицы.

      10
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 10:17

      Никто не может упрекнуть его в отсутствии самоотдачи на поле.

      7
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      Рейтинг: +597

      Krd123 16 августа 2018, 10:12

      Да какая разница, русский или белорус. Адекватный чел. Пашет на поле, без всяких понтов. До сих не забуду как он Моуриньо послал на х..))))

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