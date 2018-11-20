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    Калачев перенес плановую операцию и выбыл на три месяца. Он не сыграет с «Зенитом» и ЦСКА

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев перенес плановую операцию в Германии.

    37-летнему футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.

    «Срок восстановления после таких операций – три месяца. Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернется в Ростов-на-Дону», – сказал врач ростовчан Владимир Хохлов.

    Таким образом, Калачев пропустит оставшиеся матчи «Ростова» в этом году: с «Зенитом», ЦСКА и «Крыльями Советов» в РПЛ и с «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России.

    В этом сезоне белорус провел девять игр во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.

    Источник: ФК «Ростов»

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    20.11.2018 16:20
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 ноября 2018, 11:06

      Тимофею здоровья и восстановления без негативных последствий. Таких бойцов сейчас мало.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 21 ноября 2018, 05:34

      Очень обидно что Тимофей не примет участие в играх с прямыми конкурентами.Он был бы очень полезен.Умный,креативный игрок с нестандартным мышлением на поле.Что ж поделаешь.Это здоровье,это жизнь,это футбол.Скорейшего выздоровления Тимофею!

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 21 ноября 2018, 00:21

      Ростовский Дацюк!!!

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 20 ноября 2018, 22:44

      Тима, мыс тобой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 ноября 2018, 20:43

      Серьезная потеря..
      Ждем возвращения, Тимоха!!
      Здоровья!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8937

      GoLenaStop 20 ноября 2018, 19:00

      оч жаль... одыхай.
      ждём-с!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Tararambol 20 ноября 2018, 18:52

      О нет;( только не это. На Калачёве весь наш ФК Ростов держится. Это очень плохая новость.

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 20 ноября 2018, 18:40

      Здоровья Тимоша

      5
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 20 ноября 2018, 17:50

      Скорейшего выздоровления тебе ,Тимофей

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 17:45

      Сколько пользы он принес Ростову за время своей карьеры. Здоровья.

      9
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