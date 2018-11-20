Калачев перенес плановую операцию и выбыл на три месяца. Он не сыграет с «Зенитом» и ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев перенес плановую операцию в Германии.

37-летнему футболисту частично почистили мениск и провели туннелизацию хряща.

«Срок восстановления после таких операций – три месяца. Тимофей чувствует себя хорошо и уже в четверг вернется в Ростов-на-Дону», – сказал врач ростовчан Владимир Хохлов.

Таким образом, Калачев пропустит оставшиеся матчи «Ростова» в этом году: с «Зенитом», ЦСКА и «Крыльями Советов» в РПЛ и с «Краснодаром» в четвертьфинале Кубка России.

В этом сезоне белорус провел девять игр во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами.