Будогосский: «Еськов физически не мог видеть фол на Калачеве в матче с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский после матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) прокомментировал решение судьи Алексея Еськова не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол на полузащитнике Тимофее Калачеве.

Ранее эксперт Александр Бубнов заявил, что арбитр должен был поставить пенальти в данном эпизоде.

«Судья физически не мог видеть эту ситуацию, для помощника арбитра этот момент тоже был закрыт.

Будем смотреть, разбираться и анализировать, у нас есть методика, что, если судья физически не мог увидеть эпизод, хотя находился в правильном положении, случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа.

Контакт в штрафной был, но этот момент может быть виден только камерой за воротами, где судья не мог оказаться», – сказал Будогосский.