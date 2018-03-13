Будогосский: «Еськов физически не мог видеть фол на Калачеве в матче с «Зенитом»

Как всегда, судьи все в белом, это игроки не в том месте падают, надо около судьи.
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский после матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) прокомментировал решение судьи Алексея Еськова не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол на полузащитнике Тимофее Калачеве.
Ранее эксперт Александр Бубнов заявил, что арбитр должен был поставить пенальти в данном эпизоде.
«Судья физически не мог видеть эту ситуацию, для помощника арбитра этот момент тоже был закрыт.
Будем смотреть, разбираться и анализировать, у нас есть методика, что, если судья физически не мог увидеть эпизод, хотя находился в правильном положении, случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа.
Контакт в штрафной был, но этот момент может быть виден только камерой за воротами, где судья не мог оказаться», – сказал Будогосский.