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    Будогосский: «Еськов физически не мог видеть фол на Калачеве в матче с «Зенитом»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский после матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) прокомментировал решение судьи Алексея Еськова не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол на полузащитнике Тимофее Калачеве.

    Ранее эксперт Александр Бубнов заявил, что арбитр должен был поставить пенальти в данном эпизоде.

    «Судья физически не мог видеть эту ситуацию, для помощника арбитра этот момент тоже был закрыт.

    Будем смотреть, разбираться и анализировать, у нас есть методика, что, если судья физически не мог увидеть эпизод, хотя находился в правильном положении, случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа.

    Контакт в штрафной был, но этот момент может быть виден только камерой за воротами, где судья не мог оказаться», – сказал Будогосский.

    Источник: ТАСС

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    13.03.2018 01:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 13 марта 2018, 19:45

      Как всегда, судьи все в белом, это игроки не в том месте падают, надо около судьи.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 12:36

      Железное алиби.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ > zigbert 13 марта 2018, 19:45

      Ловок зараза.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > AlfavitЪ 13 марта 2018, 20:59

      Не был бы ловок,там бы не работал...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 марта 2018, 11:46

      Еськов никогда не судит в пользу Ростова за весь период своей работы, это самый предвзятый судья , где бы он не судил Ростов дома или в гостях.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 марта 2018, 10:23

      Бубнову на лбу выбей!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2018, 09:23

      свиньям помогли на 90 минуте с левым штрафным значит так надо, а тут какой то пенальти теперь будут неделю обсуждать это же Зенит его надо спихнуть москалям куда подальше для них только мАсковские команды существуют остальные быдло

      -1
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      Рейтинг: +691

      retiremen 13 марта 2018, 08:27

      Очень преочень жаль, что не мог увидеть. Вся страна могла, а он не смог.
      Правда и не вся страна, Канделака сказала, что вся страна смотреть футбол не будет, будут только заплатившие. Бедным всем в сад....

      4
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > retiremen 13 марта 2018, 09:57

      У всей страны была видеокамера со стороны ворот, а у него нет. Хотя сам факт ошибки это не отменяет, пенальти был.

      0
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      Рейтинг: +161

      sidors32 13 марта 2018, 06:43

      Если судья обидел Зенит - в ФНЛ, если помог Зениту - "случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа."

      5
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > sidors32 13 марта 2018, 10:01

      Ошибка была это надо признать. Но у судьи одна пара глаз он реально не может оценивать эпизод сразу со всех ракурсов как мы по камерам с телевизора. Человеческий фактор всегда был в судействе, введение видеоповторов его снизит в скором времени.

      0
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      Рейтинг: +19

      neutral person 13 марта 2018, 06:25

      Конечно боится назначить пенальти. От зенита бояться это нормально. Но других не боится. Потому что у других денег нет. Бомжи

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 13 марта 2018, 06:16

      Случись такой эпизод с Зеней , он бы и с 50-ти метров увидел ! Тварь , а будогосский - ...андон штопаный !

      10
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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 13 марта 2018, 04:44

      что б ты будогосский сдох, падла вонючая.

      3
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