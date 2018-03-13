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  • Будогосский: «Еськов физически не мог видеть фол на Калачеве в матче с «Зенитом»

Будогосский: «Еськов физически не мог видеть фол на Калачеве в матче с «Зенитом»

13 марта 2018, 01:15
14

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский после матча 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) прокомментировал решение судьи Алексея Еськова не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол на полузащитнике Тимофее Калачеве.

Ранее эксперт Александр Бубнов заявил, что арбитр должен был поставить пенальти в данном эпизоде.

«Судья физически не мог видеть эту ситуацию, для помощника арбитра этот момент тоже был закрыт.

Будем смотреть, разбираться и анализировать, у нас есть методика, что, если судья физически не мог увидеть эпизод, хотя находился в правильном положении, случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа.

Контакт в штрафной был, но этот момент может быть виден только камерой за воротами, где судья не мог оказаться», – сказал Будогосский.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Калачев Тимофей Будогосский Андрей Еськов Алексей
Комментарии (14)
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Коза Ностра
1520905453
что б ты будогосский сдох, падла вонючая.
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ROSTOV SUPER
1520911013
Случись такой эпизод с Зеней , он бы и с 50-ти метров увидел ! Тварь , а будогосский - ...андон штопаный !
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neutral person
1520911503
Конечно боится назначить пенальти. От зенита бояться это нормально. Но других не боится. Потому что у других денег нет. Бомжи
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sidors32
1520912628
Если судья обидел Зенит - в ФНЛ, если помог Зениту - "случай не будет инкриминироваться как неудовлетворительная работа."
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retiremen
1520918871
Очень преочень жаль, что не мог увидеть. Вся страна могла, а он не смог. Правда и не вся страна, Канделака сказала, что вся страна смотреть футбол не будет, будут только заплатившие. Бедным всем в сад....
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Garrincha58
1520922201
свиньям помогли на 90 минуте с левым штрафным значит так надо, а тут какой то пенальти теперь будут неделю обсуждать это же Зенит его надо спихнуть москалям куда подальше для них только мАсковские команды существуют остальные быдло
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Урия Гип
1520925819
Бубнову на лбу выбей!
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vgarakh
1520930812
Еськов никогда не судит в пользу Ростова за весь период своей работы, это самый предвзятый судья , где бы он не судил Ростов дома или в гостях.
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zigbert
1520933778
Железное алиби.
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AlfavitЪ
1520959507
Как всегда, судьи все в белом, это игроки не в том месте падают, надо около судьи.
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