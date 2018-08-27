Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Калачев – о возвращении в сборную: «Нет смысла занимать место молодежи. Зачем я там сейчас?»

Калачев – о возвращении в сборную: «Нет смысла занимать место молодежи. Зачем я там сейчас?»

27 августа 2018, 10:45
9

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев не собирается возвращаться в сборную Белоруссии.

«В моем понимании, в таком футбольном возрасте нет смысла занимать место молодежи. Помню себя молодым, как ждал этого шанса играть за сборную. И это всегда шанс уехать в сильный чемпионат. Зачем я там сейчас?

Если я и соответствую уровню сборной, то все равно понимаю: сейчас мне это не нужно. Пускай это будет шанс для молодых парней, пусть воплотится их мечта. Да и всему есть предел.

Я играл за страну с 18 лет, так что, думаю, ко мне никаких вопросов не должно быть», – сказал Калачев в интервью телеканалу «Беларусь 5».

37-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде в декабре 2016 года. За сборную Белоруссии он выступал с 2004 года, сыграв 76 матчей и забив 10 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Беларусь Ростов Калачев Тимофей
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vgarakh
1535356593
Калачев - пример для молодежи , да и не только.
Ответить
WhiteEgon
1535360020
В сборной должны быть ветераны-лидеры, которые будут создавать микроклимат в команде и выступать в качестве примера для молодежи. Вон, Кутепов на ЧМ рядом с Игнашевичем в защите отлично отыграл.
Ответить
Чермындыр
1535364224
Вовремя уйти тоже надо уметь
Ответить
Дядя Серёжа
1535364280
Да. Тёртый Калач...
Ответить
Леший88
1535371735
здравая мысль от умного человека
Ответить
zigbert
1535383775
Его просьбу надо удовлетворить.
Ответить
zico2205
1535386040
Обидно что Тимофею замены нет....Как в Ростове,так и в сборной...Славянский Бекхем !!!
Ответить
Таганский
1535388648
Восхищаюсь Тимохой.. Просто красвец!!
Ответить
GoLenaStop
1535399523
Молодец. Настоящий мужик. Спасибо. Ростсельмаш!!!
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Корнеев – о Манчини: «Футбольный делец опять всплыл, с ним Италия не выйдет на ЧМ»
29 июля
5
Зидан рассказал, чем занимался последние 5 лет
28 июля
Фото⚡ Италия назначила нового главного тренера сборной
28 июля
5
В Италии определились с новым главным тренером сборной
28 июля
1
Мостовой: «Зачем вы подписываете Пирло? Мостовой сопоставимая фигура»
28 июля
2
Зидан высказался о новом стиле игры сборной Франции
28 июля
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
28 июля
15
Пирло сообщил о решении по его назначению в сборную Италии
27 июля
1
Стало известно, возглавит ли Пирло сборную Италии
27 июля
1
Пирло сделал заявление из-за возможного срыва назначения в сборную Италии
27 июля
3
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Стало известно, останется ли Гарсия главным тренером сборной Бельгии
20 июля
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
ФИФА озвучила решение по отстранению Израиля
19 марта
18
Итоги жеребьевки Лиги наций-2026/27
12 февраля
5
ФотоРоналду сделал премиальные подарки всем партнерам по сборной Португалии
2025.11.26 16:16
1
ФотоРоссия сохранила 35-е место в рейтинге ФИФА
2025.07.10 12:01
4
ФотоРоналду сделал подарок Трампу
2025.06.17 15:58
2
ФотоРоналду выложил фото с Джорджиной и трофеем Лиги наций
2025.06.09 21:47
1
На финале Лиги наций погиб болельщик: подробности
2025.06.09 19:40
Дети Роналду болели за Испанию в финале Лиги наций: «Теперь будут больше уважать своего отца»
2025.06.09 14:58
Мората прокомментировал незабитый пенальти в финале Лиги наций
2025.06.09 14:28
1
Мбаппе оценил свои шансы на выигрыш «Золотого мяча»
2025.06.09 13:27
Лучший игрок финала Лиги наций: «Я сдержал Ямаля»
2025.06.09 13:13
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+