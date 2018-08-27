Калачев – о возвращении в сборную: «Нет смысла занимать место молодежи. Зачем я там сейчас?»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев не собирается возвращаться в сборную Белоруссии.

«В моем понимании, в таком футбольном возрасте нет смысла занимать место молодежи. Помню себя молодым, как ждал этого шанса играть за сборную. И это всегда шанс уехать в сильный чемпионат. Зачем я там сейчас?

Если я и соответствую уровню сборной, то все равно понимаю: сейчас мне это не нужно. Пускай это будет шанс для молодых парней, пусть воплотится их мечта. Да и всему есть предел.

Я играл за страну с 18 лет, так что, думаю, ко мне никаких вопросов не должно быть», – сказал Калачев в интервью телеканалу «Беларусь 5».

37-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде в декабре 2016 года. За сборную Белоруссии он выступал с 2004 года, сыграв 76 матчей и забив 10 голов.