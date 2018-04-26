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Калачев: «Конфликт с Карпиным? Это полная ерунда!»

26 апреля 2018, 11:30
13

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев опроверг слухи, согласно которым у него существует конфликт с главным тренером команды Валерием Карпиным.

– Как ваша роль на поле изменилась при Карпине?

– Я стал действовать в центре поля. Но мне нет разницы, куда меня ставит тренер. Почти везде удобно. Главное играть, а не сидеть на скамейке.

– Что бы могли выделить в работе с Карпиным?

– Мне нравятся многие вещи, которые сейчас происходят в команде. У нас много теории, работы с мячами, тренировки стали намного интереснее. Главное, чтобы не подводили и результаты.

– Первый матч после зимней паузы вы начали на скамейке запасных. В социальных сетях тут же начали говорить о конфликте между Карпиным и Калачевым.

– Полная ерунда. У меня с Валерием Георгиевичем прекрасные рабочие отношение. Он тренер и отвечает за результат, поэтому вправе принимать любое решение. Например, если он вдруг захочет заменить меня на 15-й минуте матча, с понимаем отнесусь к этому.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Калачев Тимофей Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Axe111
1524733692
Молодец,удачи
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vladimir-7
1524735428
А, что игрок скажет, что у него конфликт с тренером? Конечно, нет. Вот Калач написал, что сейчас много теории, работы с мячами, тренировки стали намного интереснее, а что раньше было хуже? Раньше Ростов был наверху турнирной таблицы, а сегодня в её подвале, так и в ФНЛ можно улететь.
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zigbert
1524735465
В свои 36 лет даст фору молодым игрокам.
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h3LL1k
1524735512
Калачёв красава , побольше бы таких игроков!
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vasil3nkoan
1524737710
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mihail200606
1524744036
Калачев по мелочам не разменивается.. Если конфликтует,то с мауринью сразу...
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OfaZavr
1524753968
Калач молодец настоящий пример профессионализма и полной отдачи, а про конфликт журналисты опять напридумывали не иначе)
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Таганский
1524776627
Да Тимоху, хоть в ворота поставить - он и там вытащит!!)) А Валере с ним нечего делить!! Я вообще пока с трудом представляю равноценную замену Тимохе!!
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geroin161
1524795090
Жёлтая пресса уже и до Калачев Тимы добралась((( Руки прочь от Калача
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GoLenaStop
1524857569
Конфликт явно есть, и видно это между строк - "У нас много теории", "Главное играть, а не сидеть на скамейке". Это наш живчик Калач. Он практик, а не теоретик ! РОСТСЕЛЬМАШ!!!
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