Калачев: «Конфликт с Карпиным? Это полная ерунда!»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев опроверг слухи, согласно которым у него существует конфликт с главным тренером команды Валерием Карпиным.

– Как ваша роль на поле изменилась при Карпине?

– Я стал действовать в центре поля. Но мне нет разницы, куда меня ставит тренер. Почти везде удобно. Главное играть, а не сидеть на скамейке.

– Что бы могли выделить в работе с Карпиным?

– Мне нравятся многие вещи, которые сейчас происходят в команде. У нас много теории, работы с мячами, тренировки стали намного интереснее. Главное, чтобы не подводили и результаты.

– Первый матч после зимней паузы вы начали на скамейке запасных. В социальных сетях тут же начали говорить о конфликте между Карпиным и Калачевым.

– Полная ерунда. У меня с Валерием Георгиевичем прекрасные рабочие отношение. Он тренер и отвечает за результат, поэтому вправе принимать любое решение. Например, если он вдруг захочет заменить меня на 15-й минуте матча, с понимаем отнесусь к этому.