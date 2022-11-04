Ветераны сборной Бразилии могут сыграть со сборной России образца Евро-2008

Компания «Телеспорт» хочет провести выставочный матч с участием сборных России и Бразилии.

Уже известно, что российская команда должна сыграть составом образца Евро-2008.

По составу бразильцев пока конкретики нет, но есть информация по гонорару для латиноамериканцев. По информации журналиста Ивана Карпова, речь идет о 90 миллионах рублей.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов подтвердил наличие такой идеи, рассказав о возможных проблемах ее реализации.

«Слышал об этом, даже поговаривают, что хотят играть прям вот «завтра» (19 ноября в плане).

Но ряд игроков с российской стороны уже ответил категорическим отказом, причем даже до объявления суммы гонорара (существенно меньше, чем гостям)», – написал Конов в своем телеграм-канале.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию