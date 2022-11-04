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    Ветераны сборной Бразилии могут сыграть со сборной России образца Евро-2008

    Компания «Телеспорт» хочет провести выставочный матч с участием сборных России и Бразилии.

    Уже известно, что российская команда должна сыграть составом образца Евро-2008.

    По составу бразильцев пока конкретики нет, но есть информация по гонорару для латиноамериканцев. По информации журналиста Ивана Карпова, речь идет о 90 миллионах рублей.

    Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов подтвердил наличие такой идеи, рассказав о возможных проблемах ее реализации.

    «Слышал об этом, даже поговаривают, что хотят играть прям вот «завтра» (19 ноября в плане).

    Но ряд игроков с российской стороны уже ответил категорическим отказом, причем даже до объявления суммы гонорара (существенно меньше, чем гостям)», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +99

      Клаус 16 минут назад

      Россия 2008 года, а Бразилия?
      Ветераны 1988 года???

      0
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      Рейтинг: +333

      НикКин 46 минут назад

      Ветеринары сборный России вот так лучше будет звучать аншлаг обеспечен будет )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6982

      Беспонтий 52 минуты назад

      ещё кличко против валуева проанонсируйте
      нет совести когда есть деньги
      безвременье текущее в безмолвие

      2
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      Рейтинг: +1733

      gor77 1 час назад

      Этот анекдот можно много раз повторять!))))))))))))))))))
      У Пеле спросили:
      - Как думаете, смогла бы сборная Бразилии образца 1970 года обыграть нынешнюю сборную России?
      - Ну да, думаю, смогла бы. Где-то 1:0, максимум 2:0.
      - А почему так мало?
      - Так нам же всем за 80 уже.

      0
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      Рейтинг: +367

      Таврида 1 час назад

      Превосходная идея, сборная России может выбрать в качестве спарринг-партнеров сборную Аргентины-86, сборную Италии-82, и, чем чорт не шутит, сборную Уругвая-1930. Хотя в последнем случае я, конечно, немного погорячился...

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