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  • Ветераны сборной Бразилии могут сыграть со сборной России образца Евро-2008

Ветераны сборной Бразилии могут сыграть со сборной России образца Евро-2008

4 ноября 2022, 16:32
6

Компания «Телеспорт» хочет провести выставочный матч с участием сборных России и Бразилии.

Уже известно, что российская команда должна сыграть составом образца Евро-2008.

По составу бразильцев пока конкретики нет, но есть информация по гонорару для латиноамериканцев. По информации журналиста Ивана Карпова, речь идет о 90 миллионах рублей.

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов подтвердил наличие такой идеи, рассказав о возможных проблемах ее реализации.

«Слышал об этом, даже поговаривают, что хотят играть прям вот «завтра» (19 ноября в плане).

Но ряд игроков с российской стороны уже ответил категорическим отказом, причем даже до объявления суммы гонорара (существенно меньше, чем гостям)», – написал Конов в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия
Комментарии (6)
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Таврида
1667569347
Превосходная идея, сборная России может выбрать в качестве спарринг-партнеров сборную Аргентины-86, сборную Италии-82, и, чем чорт не шутит, сборную Уругвая-1930. Хотя в последнем случае я, конечно, немного погорячился...
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gor77
1667569927
Этот анекдот можно много раз повторять!)))))))))))))))))) У Пеле спросили: - Как думаете, смогла бы сборная Бразилии образца 1970 года обыграть нынешнюю сборную России? - Ну да, думаю, смогла бы. Где-то 1:0, максимум 2:0. - А почему так мало? - Так нам же всем за 80 уже.
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Беспонтий
1667570412
ещё кличко против валуева проанонсируйте нет совести когда есть деньги безвременье текущее в безмолвие
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НикКин
1667570792
Ветеринары сборный России вот так лучше будет звучать аншлаг обеспечен будет )
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Клаус
1667572582
Россия 2008 года, а Бразилия? Ветераны 1988 года???
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eugen-han
1667573990
Могут, но не сыграют, потому что наши их просто обыграют, так как на тот и на сегодняшний момент состав России будет посильнее бразильян к всеобщему удивлению здесь; тем более, что бразильцы на пенсии играют совсем по другому и иначе.
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