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Кака: «ЧМ-2022 без Италии – это позор»

Бывший полузащитник «Милана» Кака рассказал о своем отношении к невыходу сборной Италии на ЧМ-2022.

«Мне жаль, что они пропустят такой турнир. Чемпионат мира без Италии – это позор и тревожный сигнал для итальянского футбола», – сказал Кака.

  • Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отбора ЧМ.
  • Действующий чемпион Европы пропустит второй чемпионат мира подряд.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15090

    Cleaner 1 час назад

    Позор - это НЕВЫХОД Италии на ЧМ!!! А ЧМ без Италии все равно Чемпионат Мира!!! Там слабаки не нужны.

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