Кака: «ЧМ-2022 без Италии – это позор»

Бывший полузащитник «Милана» Кака рассказал о своем отношении к невыходу сборной Италии на ЧМ-2022.

«Мне жаль, что они пропустят такой турнир. Чемпионат мира без Италии – это позор и тревожный сигнал для итальянского футбола», – сказал Кака.

Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отбора ЧМ.

Действующий чемпион Европы пропустит второй чемпионат мира подряд.

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