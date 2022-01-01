Кака: «ЧМ-2022 без Италии – это позор»

Позор - это НЕВЫХОД Италии на ЧМ!!! А ЧМ без Италии все равно Чемпионат Мира!!! Там слабаки не нужны.
Бывший полузащитник «Милана» Кака рассказал о своем отношении к невыходу сборной Италии на ЧМ-2022.
«Мне жаль, что они пропустят такой турнир. Чемпионат мира без Италии – это позор и тревожный сигнал для итальянского футбола», – сказал Кака.
- Итальянцы проиграли Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыке отбора ЧМ.
- Действующий чемпион Европы пропустит второй чемпионат мира подряд.
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