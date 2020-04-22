Лига чемпионов поздравила Кака с днем рождения подборкой его голов

Пресс-служба Лиги чемпионов поздравила бывшего полузащитника сборной Бразилии Кака с днем рождения (38 лет). Она опубликовала подборку голов футболиста. Видео доступно ниже.
Кака выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году с «Миланом», победив в финальном матче в Афинах «Ливерпуль».
- Больше всего матчей по ходу карьеры Кака провел за «Милан» (2003-2009 годы).
- Бразилец брал чемпионат мира в 2002 году.
- Игрок завершил карьеру в 2017 году.
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Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА