Лига чемпионов поздравила Кака с днем рождения подборкой его голов

Пресс-служба Лиги чемпионов поздравила бывшего полузащитника сборной Бразилии Кака с днем рождения (38 лет). Она опубликовала подборку голов футболиста. Видео доступно ниже.

Кака выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году с «Миланом», победив в финальном матче в Афинах «Ливерпуль».

Больше всего матчей по ходу карьеры Кака провел за «Милан» (2003-2009 годы).

Бразилец брал чемпионат мира в 2002 году.

Игрок завершил карьеру в 2017 году.