Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    Лига чемпионов поздравила Кака с днем рождения подборкой его голов

    Пресс-служба Лиги чемпионов поздравила бывшего полузащитника сборной Бразилии Кака с днем рождения (38 лет). Она опубликовала подборку голов футболиста. Видео доступно ниже.

    Кака выигрывал Лигу чемпионов в 2007 году с «Миланом», победив в финальном матче в Афинах «Ливерпуль».

    • Больше всего матчей по ходу карьеры Кака провел за «Милан» (2003-2009 годы).
    • Бразилец брал чемпионат мира в 2002 году.
    • Игрок завершил карьеру в 2017 году.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76258
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru