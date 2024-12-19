Топ-5 бразильских игроков в истории по версии Мантуана

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан выделил лучших бразильских игроков в истории.

– Назови свой топ-5 бразильских футболистов в истории.

– Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймар и Кака.

– Объясни, в чем феномен Пеле для молодого поколения бразильцев, к которому ты относишься?

– Пеле уже стал частью культуры страны. Это передается от бабушек и дедушек к родителям, от родителей к детям. Это визитная карточка Бразилии. Это честь, что многие сегодня считают Пеле величайшим футболистом в истории. К сожалению, мы не могли видеть его игру, но уже по рассказам можно понять его масштаб и величие.

Думаю, что это останется навечно. Мы всегда должны превозносить имя Пеле в нашей стране. Поэтому это будет передаваться от меня к моим детям, от моих детей к их детям и так далее.