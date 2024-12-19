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    Топ-5 бразильских игроков в истории по версии Мантуана

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан выделил лучших бразильских игроков в истории.

    – Назови свой топ-5 бразильских футболистов в истории.

    – Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Неймар и Кака.

    – Объясни, в чем феномен Пеле для молодого поколения бразильцев, к которому ты относишься?

    – Пеле уже стал частью культуры страны. Это передается от бабушек и дедушек к родителям, от родителей к детям. Это визитная карточка Бразилии. Это честь, что многие сегодня считают Пеле величайшим футболистом в истории. К сожалению, мы не могли видеть его игру, но уже по рассказам можно понять его масштаб и величие.

    Думаю, что это останется навечно. Мы всегда должны превозносить имя Пеле в нашей стране. Поэтому это будет передаваться от меня к моим детям, от моих детей к их детям и так далее.

    • Бразилия – 5-кратные чемпионы мира.
    • Пеле признан лучшим игроком 20-го века.
    • Бразилец умер в 2022 году.

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    Источник: Metaratings

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    19.12.2024 21:34
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    Комментарии (2)
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    rcry
    1734638595
    я про тех же подумал - только вместо последнего - зико
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    GREY DM
    1734644280
    Пятерых невозможно назвать, вот он назвал, а за скобками остались: Гарринча, Бебетто, Ромарио, Зико,-да там столько Великих, что башку разорвать можно выбирая лучших( Пеле особняком конечно же).
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