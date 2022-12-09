Кака: «Иностранцы больше ценят Роналдо. Для бразильцев он просто толстяк с улицы»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака считает, что его экс-партнер по национальной команде Роналдо заслуживает больше признания в родной стране.

«Это странно, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Иногда такое случается.

К примеру, Роналдо в Бразилии просто толстяк с улицы. А здесь к нему другое отношение.

Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, но ценят его больше иностранцы. Я вижу это со стороны», – сказал Кака.

Нападающий известен по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».

Бразилец дважды становился чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки.

Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.

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