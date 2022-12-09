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    Кака: «Иностранцы больше ценят Роналдо. Для бразильцев он просто толстяк с улицы»

    Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака считает, что его экс-партнер по национальной команде Роналдо заслуживает больше признания в родной стране.

    «Это странно, но многие бразильцы не поддерживают свою сборную. Иногда такое случается.

    К примеру, Роналдо в Бразилии просто толстяк с улицы. А здесь к нему другое отношение.

    Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, но ценят его больше иностранцы. Я вижу это со стороны», – сказал Кака.

    • Нападающий известен по выступлениям за ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».
    • Бразилец дважды становился чемпионом мира и дважды обладателем Кубка Америки.
    • Роналдо – двукратный обладатель «Золотого мяча» и трехкратный футболист года по версии ФИФА.

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    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66676

      portero 1 час назад

      Возможно по тому что играл в Европе практически всю карьеру...

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