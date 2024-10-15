Топ-25 лучших игроков Южной Америки в 21-м веке по версии Goal

Goal опубликовал рейтинг лучших южноамериканских футболистов в 21-м веке.
Первое место занял Лионель Месси. Далее расположились три бразильца. Замкнул пятерку лидеров Луис Суарес.
- Лионель Месси (Аргентина);
- Роналдиньо (Бразилия);
- Неймар (Бразилия);
- Кака (Бразилия);
- Луис Суарес (Уругвай);
- Кафу (Бразилия);
- Тиаго СилвСилва (Бразилия);
- Серхио Агуэро (Аргентина);
- Роналдо (Бразилия);
- Роберто Карлос (Бразилия);
- Марсело (Бразилия);
- Алиссон (Бразилия);
- Ривалдо (Бразилия);
- Хуан Роман Рикельме (Аргентина);
- Каземиро (Бразилия);
- Анхель Ди Мария (Аргентина);
- Винисиус Жуниор (Бразилия);
- Хавьер Дзанетти (Аргентина);
- Эрнан Креспо (Аргентина);
- Карлос Тевес (Аргентина);
- Хавьер Маскерано (Аргентина);
- Радамель Фалькао (Колумбия);
- Диего Форлан (Уругвай);
- Алексис Санчес (Чили);
- Эдинсон Кавани (Уругвай).