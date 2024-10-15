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    Топ-25 лучших игроков Южной Америки в 21-м веке по версии Goal

    Goal опубликовал рейтинг лучших южноамериканских футболистов в 21-м веке.

    Первое место занял Лионель Месси. Далее расположились три бразильца. Замкнул пятерку лидеров Луис Суарес.

    1. Лионель Месси (Аргентина);
    2. Роналдиньо (Бразилия);
    3. Неймар (Бразилия);
    4. Кака (Бразилия);
    5. Луис Суарес (Уругвай);
    6. Кафу (Бразилия);
    7. Тиаго СилвСилва (Бразилия);
    8. Серхио Агуэро (Аргентина);
    9. Роналдо (Бразилия);
    10. Роберто Карлос (Бразилия);
    11. Марсело (Бразилия);
    12. Алиссон (Бразилия);
    13. Ривалдо (Бразилия);
    14. Хуан Роман Рикельме (Аргентина);
    15. Каземиро (Бразилия);
    16. Анхель Ди Мария (Аргентина);
    17. Винисиус Жуниор (Бразилия);
    18. Хавьер Дзанетти (Аргентина);
    19. Эрнан Креспо (Аргентина);
    20. Карлос Тевес (Аргентина);
    21. Хавьер Маскерано (Аргентина);
    22. Радамель Фалькао (Колумбия);
    23. Диего Форлан (Уругвай);
    24. Алексис Санчес (Чили);
    25. Эдинсон Кавани (Уругвай).

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    Источник: Goal

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