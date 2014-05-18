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Кака
Статистика
Кака - статистика
Завершил карьеру
22 апреля 1982 (44), Бразилиа
#10 | Полузащитник
186 см | 80 кг
Бразилия | Италия
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Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
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Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
30
7
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
18.05.2014
Сассуоло
1' - 73'
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
2 : 1
11.05.2014
Милан
1' - 81'
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
1 : 0
04.05.2014
Интер
1' - 76'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 0
25.04.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Милан
3 : 0
19.04.2014
Ливорно
1' - 75'
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 0
13.04.2014
Катания
1' - 87'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
1' - 88'
20'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3 : 0
29.03.2014
Кьево
1' - 73'
26, 52'
Италия. Серия А, 30 тур
Фиорентина
0 : 2
26.03.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
1 : 1
23.03.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Милан
2 : 4
16.03.2014
Парма
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
1 : 0
08.03.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
0 : 2
02.03.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
0 : 2
23.02.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
1' - 79'
74'
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2014
Милан
46' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
01.02.2014
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Кальяри
1 : 2
26.01.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
19.01.2014
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
4 : 3
12.01.2014
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3 : 0
06.01.2014
Аталанта
1' - 90'
34, 66'
Италия. Серия А, 17 тур
Интер
1 : 0
22.12.2013
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 2
16.12.2013
Рома
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 15 тур
Ливорно
2 : 2
07.12.2013
Милан
1' - 90'
7'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
1 : 3
01.12.2013
Милан
1' - 90'
81'
80'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
1' - 90'
5'
Италия. Серия А, 12 тур
Кьево
0 : 0
10.11.2013
Милан
1' - 85'
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
0 : 2
02.11.2013
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
1 : 1
30.10.2013
Лацио
1' - 84'
54'
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
3 : 2
27.10.2013
Милан
52' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 0
19.10.2013
Удинезе
76' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
2 : 2
14.09.2013
Милан
1' - 70'
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