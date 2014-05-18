Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Примера 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Испании 2011 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007