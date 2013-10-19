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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 19 октября 2013
Милан
19.10.2013, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
21'
В. Бирса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
89'
Замена
М. Ранеги
️️️️
Р. Перейра
Замена
А. Ночерино
️️️️
С. Мунтари
86'
Желтая карточка
Робиньо
81'
81'
Желтая карточка
Аллан
Замена
Кака
️️️️
А. Матри
76'
73'
Замена
П. Зелински
️️️️
Д. Пинци
Замена
М. Ньянг
️️️️
В. Бирса
66'
53'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
С. Мунтари
53'
51'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Баста
Желтая карточка
Р. Монтоливо
23'
ГОЛ! 1:0!
В. Бирса
Пас отдал
Робиньо
21'
20'
Желтая карточка
Д. Пинци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
23
Вальтер Бирса
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Кака
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
4-1-3-2
22
Габриэл
19
Констан
25
Сапата
26
Сильвестре
20
Абате
23
Бирса
4
Мунтари
18
Монтоливо
15
Поли
21
Матри
70
Робиньо
4-4-1-1
25
Келава
5
Налдо
5
Данило
28
Арто
11
Силва
8
Баста
25
Аллан
10
Лаццари
3
Пинци
37
Перейра
10
Ди Натале
4
Мунтари
23
Ночерино
23
Ночерино
4
Мунтари
21
Матри
10
Кака
10
Кака
21
Матри
23
Бирса
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Бирса
3
Пинци
10
Зелински
10
Зелински
3
Пинци
8
Баста
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Баста
37
Перейра
13
Ранеги
13
Ранеги
37
Перейра
Остались в запасе
Милан
Удинезе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Милан - Удинезе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
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Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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