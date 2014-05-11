Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 11 мая 2014
Аталанта
11.05.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Милан
68'
Х. Денис (П)
90+6'
Ф. Бриенца
51'
Д. Беллини (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
ГОЛ! 2:1!
Ф. Бриенца
Пас отдал
Д. Мильяччо
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
А. Таарабт
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Моралес
88'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
85'
81'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Кака
76'
Замена
А. Таарабт
️️️️
С. Мунтари
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Д. Базелли
75'
69'
Желтая карточка
Ф. Мексес
Желтая карточка
К. Раймонди
69'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Д. Бонавентура
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Денис
68'
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Беллини
46'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
К. Хонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
8
Лука Чигарини
ПП
19
Херман Денис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
28
Бривио
29
Беналуан
6
Беллини
77
Раймонди
7
Бонавентура
14
Кармона
33
Базелли
8
Чигарини
10
Моралес
19
Денис
4-1-4-1
32
Амелия
22
Де Шильо
5
Мексес
23
Рами
19
Констан
34
Де Йонг
3
Хонда
10
Кака
18
Монтоливо
4
Мунтари
45
Балотелли
7
Бонавентура
91
Де Лука
91
Де Лука
7
Бонавентура
33
Базелли
8
Мильяччо
8
Мильяччо
33
Базелли
10
Моралес
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Моралес
4
Мунтари
49
Таарабт
49
Таарабт
4
Мунтари
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
3
Хонда
10
Кака
11
Паццини
11
Паццини
10
Кака
Остались в запасе
Аталанта
Милан
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
17
Рубен Бентакур
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Аталанта - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
Новости команд
Все
Аталанта
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+