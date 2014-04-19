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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ливорно
Милан - Ливорно: обзор матча 19 апреля 2014
Милан
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 0
Завершен
Ливорно
43'
М. Балотелли
51'
А. Таарабт
83'
Д. Паццини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ливорно
ГОЛ! 3:0!
Д. Паццини
Пас отдал
И. Абате
83'
82'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
М. Бенасси
Замена
Р. Сапонара
️️️️
А. Рами
82'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Кака
75'
73'
Замена
Д. Москера
️️️️
И. Эмегара
Желтая карточка
А. Рами
72'
Замена
С. Мунтари
️️️️
Н. Де Йонг
66'
58'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Д. Месба
ГОЛ! 2:0!
А. Таарабт
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
К. Констан
43'
Желтая карточка
И. Абате
34'
32'
Желтая карточка
Л. Ринаудо
Желтая карточка
Н. Де Йонг
24'
21'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Ливорно
95
Андреа Тиритьелло
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
23
Рами
20
Абате
49
Таарабт
34
Де Йонг
18
Монтоливо
10
Кака
70
Робиньо
45
Балотелли
3-2-3-2
22
Барди
7
Кастеллини
33
Ринаудо
4
Валентини
12
Пиччини
15
Месба
24
Бенасси
32
Дункан
19
Греко
11
Эмегара
9
Паулиньо
34
Де Йонг
4
Мунтари
4
Мунтари
34
Де Йонг
23
Рами
17
Сапонара
17
Сапонара
23
Рами
10
Кака
11
Паццини
11
Паццини
10
Кака
11
Эмегара
14
Москера
14
Москера
11
Эмегара
24
Бенасси
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
24
Бенасси
15
Месба
26
Силигарди
26
Силигарди
15
Месба
Остались в запасе
Милан
Ливорно
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
29
Мигель Борха
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
95
Андреа Тиритьелло
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
95
Андреа Тиритьелло
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
23
Эмерсон
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Милан - Ливорно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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