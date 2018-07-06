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    Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»

    Бывший голкипер сборной Италии Марко Амелия рассказал о том, почему не состоялся его трансфер из «Ливорно» в «Спартак» 11 лет назад.

    «Не буду скрывать. Мне жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке». Могу признаться совершенно откровенно, что через пять минут знакомства с Черчесовым, я был готов играть за красно-белых. «Спартак» – замечательный клуб, для меня это мог быть отличный опыт.

    Почему не состоялся трансфер 11 лет назад? Тогдашний президент «Ливорно» переиграл все договоренности в последний момент. При этом у меня на руках уже был подписанный договор со «Спартаком», – рассказал Амелия.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.07.2018 08:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:18

      И нам жаль Марко. Хотелось бы видеть тебя в Спартаке, но это было так давно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 6 июля 2018, 10:26

      Я до сих пор не могу понять, почему Спартак отдал Плетикосу - единственного игрока Спартака, к которому не было никаких нареканий. Один из лучших голкиперов чемпионата. Как раз после Плетикосы и началась чехарда с вратарями в Спартаке.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа > WhiteEgon 6 июля 2018, 12:56

      давно это было. может лимит?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Кинстифа 6 июля 2018, 13:49

      Лимит был, но Плетикоса был одним из лучших легионеров чемпионата.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 июля 2018, 10:21

      На нет и суда нет.
      По срезанным волосам не плачут.

      2
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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 09:58

      И ушел в Палермо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33445

      oyabun 6 июля 2018, 09:22

      Вот какие новости бывают на Бомбардире, когда больше не о чем писать ))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 08:49

      неплохой кипер, интересно было бы посмотреть на него у нас. жаль что переход не получился.

      5
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