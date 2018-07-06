Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»

Бывший голкипер сборной Италии Марко Амелия рассказал о том, почему не состоялся его трансфер из «Ливорно» в «Спартак» 11 лет назад.

«Не буду скрывать. Мне жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке». Могу признаться совершенно откровенно, что через пять минут знакомства с Черчесовым, я был готов играть за красно-белых. «Спартак» – замечательный клуб, для меня это мог быть отличный опыт.

Почему не состоялся трансфер 11 лет назад? Тогдашний президент «Ливорно» переиграл все договоренности в последний момент. При этом у меня на руках уже был подписанный договор со «Спартаком», – рассказал Амелия.