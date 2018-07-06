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  • Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»

Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»

6 июля 2018, 08:16
8

Бывший голкипер сборной Италии Марко Амелия рассказал о том, почему не состоялся его трансфер из «Ливорно» в «Спартак» 11 лет назад.

«Не буду скрывать. Мне жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке». Могу признаться совершенно откровенно, что через пять минут знакомства с Черчесовым, я был готов играть за красно-белых. «Спартак» – замечательный клуб, для меня это мог быть отличный опыт.

Почему не состоялся трансфер 11 лет назад? Тогдашний президент «Ливорно» переиграл все договоренности в последний момент. При этом у меня на руках уже был подписанный договор со «Спартаком», – рассказал Амелия.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ливорно Амелия Марко
Комментарии (8)
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OfaZavr
1530856192
неплохой кипер, интересно было бы посмотреть на него у нас. жаль что переход не получился.
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oyabun
1530858141
Вот какие новости бывают на Бомбардире, когда больше не о чем писать ))
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T_REX
1530860319
И ушел в Палермо
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Мары
1530861695
На нет и суда нет. По срезанным волосам не плачут.
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WhiteEgon
1530861981
Я до сих пор не могу понять, почему Спартак отдал Плетикосу - единственного игрока Спартака, к которому не было никаких нареканий. Один из лучших голкиперов чемпионата. Как раз после Плетикосы и началась чехарда с вратарями в Спартаке.
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zigbert
1530883126
И нам жаль Марко. Хотелось бы видеть тебя в Спартаке, но это было так давно.
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