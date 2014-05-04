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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Ливорно
Удинезе - Ливорно: обзор матча 04 мая 2014
Удинезе
04.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
5 : 3
Завершен
Ливорно
19'
А. Ди Натале
21'
Э. Агьеманг-Баду
34'
Р. Перейра
44'
Г. Силва
45+1'
А. Ди Натале
13'
Паулиньо
29'
Паулиньо
88'
Д. Месба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Ливорно
88'
ГОЛ! 5:3!
Д. Месба
Замена
Жадсон
️️️️
Р. Перейра
85'
81'
Желтая карточка
Паулиньо
78'
Замена
П. Кастеллини
️️️️
А. Дункан
Замена
Х. Йебда
️️️️
Д. Пинци
76'
Замена
Н. Лопес
️️️️
А. Ди Натале
64'
59'
Замена
Д. Москера
️️️️
Л. Греко
53'
Желтая карточка
Д. Месба
50'
Желтая карточка
Л. Греко
46'
Замена
Л. Силигарди
️️️️
М. Бенасси
ГОЛ! 5:2!
А. Ди Натале
Пас отдал
Д. Пинци
45'
+1
ГОЛ! 4:2!
Г. Силва
Пас отдал
Аллан
44'
ГОЛ! 3:2!
Р. Перейра
Пас отдал
Г. Силва
34'
Желтая карточка
Данило
29'
29'
ГОЛ! 2:2!
Паулиньо
ГОЛ! 2:1!
Э. Агьеманг-Баду
Пас отдал
Б. Фернандеш
21'
Пенальти не реализован!
А. Ди Натале
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Р. Перейра
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
Паулиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
25
Аллан
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
14
Франо Млинар
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
Ливорно
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
16
Даниэле Бартолини
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
28
Элиа Бруцци
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
4-3-2-1
1
Скуффет
11
Силва
5
Данило
6
Домицци
30
Видмер
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
25
Аллан
8
Фернандеш
37
Перейра
10
Ди Натале
4-4-2
22
Ананиа
12
Пиччини
35
Кода
23
Эмерсон
15
Месба
24
Бенасси
27
Бьяджианти
19
Греко
32
Дункан
19
Бельфодиль
9
Паулиньо
37
Перейра
16
Жадсон
16
Жадсон
37
Перейра
3
Пинци
8
Йебда
8
Йебда
3
Пинци
10
Ди Натале
11
Лопес
11
Лопес
10
Ди Натале
19
Греко
14
Москера
14
Москера
19
Греко
32
Дункан
7
Кастеллини
7
Кастеллини
32
Дункан
24
Бенасси
26
Силигарди
26
Силигарди
24
Бенасси
Остались в запасе
Удинезе
Ливорно
14
Франо Млинар
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
29
Мигель Борха
ЦФ
28
Элиа Бруцци
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Остались в запасе
14
Франо Млинар
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Петр Зелински
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
Остались в запасе
29
Мигель Борха
ЦФ
28
Элиа Бруцци
ЦФ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
95
Андреа Тиритьелло
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Ливорно
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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