Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Карпи - Ливорно
Карпи - Ливорно: обзор матча 16 августа 2015
Карпи
16.08.2015, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Ливорно
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Карпи - Ливорно
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Стадион:
Сандро Кабасси
Новости команд
Все
Карпи
Ливорно
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Беневенто» впервые в истории вышел в Серию А
2017.06.08 23:51
1
«Беневенто» впервые в истории вышел в Серию А
2017.06.08 23:51
1
«Крылья Советов» вернули Мбакогу «Карпи» до завершения срока аренды
2017.01.28 16:18
3
Лазанья стал игроком «Удинезе»
2017.01.14 15:39
«Крылья Советов» усилились двумя форвардами
2016.08.09 20:49
6
«Крылья Советов» проявляют интерес к Мбакогу
2016.07.12 14:40
1
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+