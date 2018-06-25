Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»

Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн был близок к переходу в «Ливорно» в 2013 году, рассказал бывший голкипер итальянского клуба Марко Амелия.

В то время англичанин не был игроком основного состава «шпор». С 2011 по 2013 год он постоянно выступал в аренде за такие клубы, как «Лейтон-Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер».

«В 2013 году Гарри Кейн был очень близок к переходу в «Ливорно». Президент клуба Альдо Спинелли до сих пор пинает себя за то, что этого не произошло.

В то время игрок был еще очень молод и решил остаться в Англии», – сказал Амелия.

В прошлом сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 48 матчей, забил 41 гол и сделал пять результативных передач. На проходящем ныне чемпионате мир-2018 форвард в России забил уже пять голов и является лучшим бомбардиром турнира.