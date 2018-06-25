Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»

    Нападающий сборной Англии и «Тоттенхэма» Гарри Кейн был близок к переходу в «Ливорно» в 2013 году, рассказал бывший голкипер итальянского клуба Марко Амелия.

    В то время англичанин не был игроком основного состава «шпор». С 2011 по 2013 год он постоянно выступал в аренде за такие клубы, как «Лейтон-Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер».

    «В 2013 году Гарри Кейн был очень близок к переходу в «Ливорно». Президент клуба Альдо Спинелли до сих пор пинает себя за то, что этого не произошло.

    В то время игрок был еще очень молод и решил остаться в Англии», – сказал Амелия.

    В прошлом сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 48 матчей, забил 41 гол и сделал пять результативных передач. На проходящем ныне чемпионате мир-2018 форвард в России забил уже пять голов и является лучшим бомбардиром турнира.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 25 июня 2018, 12:55

      конечно лучший особенно три последних -два с точки один из офсайда

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11