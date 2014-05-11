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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Фиорентина
Ливорно - Фиорентина: обзор матча 11 мая 2014
Ливорно
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
57'
Х. Куадрадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Фиорентина
Вторая желтая
М. Борха
90'
+3
Желтая карточка
М. Борха
90'
+2
Желтая карточка
М. Бенасси
90'
Желтая карточка
И. Бельфодиль
89'
85'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Б. Валеро
81'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Д. Москера
78'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Ф. Чеккерини
67'
Замена
М. Бенасси
️️️️
А. Дункан
62'
Замена
М. Борха
️️️️
П. Кастеллини
58'
57'
ГОЛ! 0:1!
Х. Куадрадо
55'
Замена
Д. Росси
️️️️
Й. Иличич
46'
Замена
Д. Писарро
️️️️
Ридер
45'
Желтая карточка
Х. Варгас
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
45'
27'
Желтая карточка
Ридер
Желтая карточка
П. Кастеллини
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Ридер
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Ливорно
95
Андреа Тиритьелло
ВР
22
Франческо Барди
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
28
Элиа Бруцци
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
29
Мигель Борха
ЦФ
Фиорентина
39
Лоренцо Бардини
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-2-3-2
22
Ананиа
11
Чеккерини
33
Ринаудо
23
Эмерсон
15
Месба
7
Кастеллини
14
Москера
32
Дункан
27
Бьяджианти
26
Силигарди
19
Бельфодиль
3-5-2
21
Розати
14
Ронкалья
15
Савич
2
Гонсало
7
Куадрадо
90
Амброзини
20
Аквилани
6
Валеро
11
Варгас
72
Иличич
10
Ридер
7
Кастеллини
29
Мигель Борха
29
Мигель Борха
7
Кастеллини
11
Чеккерини
12
Пиччини
12
Пиччини
11
Чеккерини
32
Дункан
24
Бенасси
24
Бенасси
32
Дункан
6
Валеро
14
Фернандес
14
Фернандес
6
Валеро
10
Ридер
7
Писарро
7
Писарро
10
Ридер
72
Иличич
25
Росси
25
Росси
72
Иличич
Остались в запасе
Ливорно
Фиорентина
95
Андреа Тиритьелло
ВР
16
Даниэле Бартолини
ЦП
28
Элиа Бруцци
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
39
Лоренцо Бардини
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
95
Андреа Тиритьелло
ВР
16
Даниэле Бартолини
ЦП
28
Элиа Бруцци
ЦФ
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
22
Франческо Барди
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
Остались в запасе
39
Лоренцо Бардини
ВР
9
Анте Ребич
ЛВ
21
Кристиано Лупателли
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Ливорно - Фиорентина
6
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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