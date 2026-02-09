Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб

Защитник Никита Щепеткин перешел из «Динамо» в «Ливорно».

Он подписал с итальянским клубом контракт до середины 2027 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 тысяч евро.

19-летний Щепеткин, имеющий гражданства России и Мальты, пришел в «Динамо» в январе 2025 года из юношеской команды «Биркиркары». Он попадал в завки на матчи основного состава мальтийского клуба, но на поле не выходил. Ранее он выступал за юношеские команды немецких «Рот-Вайсса» из Эссена и менхенгладбахской «Боруссии».

В прошлом году Щепеткин дебютировал на взрослом уровне, сыграв 15 матчей за «Динамо-2» во Второй лиге.