Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб

Защитник Никита Щепеткин перешел из «Динамо» в «Ливорно».
Он подписал с итальянским клубом контракт до середины 2027 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 тысяч евро.
19-летний Щепеткин, имеющий гражданства России и Мальты, пришел в «Динамо» в январе 2025 года из юношеской команды «Биркиркары». Он попадал в завки на матчи основного состава мальтийского клуба, но на поле не выходил. Ранее он выступал за юношеские команды немецких «Рот-Вайсса» из Эссена и менхенгладбахской «Боруссии».
В прошлом году Щепеткин дебютировал на взрослом уровне, сыграв 15 матчей за «Динамо-2» во Второй лиге.
- «Ливорно» выступает в Серии C в группе B.
- Там команда занимает 13-е место с 28 очками после 24 матчей.
Источник: официальный сайт «Ливорно»