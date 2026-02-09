Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб

Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб

Сегодня, 12:48
2

Защитник Никита Щепеткин перешел из «Динамо» в «Ливорно».

Он подписал с итальянским клубом контракт до середины 2027 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 30 тысяч евро.

19-летний Щепеткин, имеющий гражданства России и Мальты, пришел в «Динамо» в январе 2025 года из юношеской команды «Биркиркары». Он попадал в завки на матчи основного состава мальтийского клуба, но на поле не выходил. Ранее он выступал за юношеские команды немецких «Рот-Вайсса» из Эссена и менхенгладбахской «Боруссии».

В прошлом году Щепеткин дебютировал на взрослом уровне, сыграв 15 матчей за «Динамо-2» во Второй лиге.

  • «Ливорно» выступает в Серии C в группе B.
  • Там команда занимает 13-е место с 28 очками после 24 матчей.

Источник: официальный сайт «Ливорно»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Динамо Динамо-2 Ливорно Щепеткин Никита
".... пришел в «Динамо» в январе 2025 годУ из юношескУЮ командУ «Биркиркары»..." - великая могучее русское языко
