Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 08 марта 2014
Удинезе
08.03.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 0
Завершен
Милан
66'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Замена
Д. Баста
️️️️
Р. Перейра
88'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Пинци
84'
Желтая карточка
Т. Арто
79'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Ди Натале
76'
70'
Замена
А. Таарабт
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Б. Фернандеш
66'
62'
Замена
М. Балотелли
️️️️
Робиньо
56'
Замена
М. Эссьен
️️️️
В. Бирса
51'
Желтая карточка
Ф. Мексес
17'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Желтая карточка
Б. Фернандеш
10'
8'
Желтая карточка
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
70
Робиньо
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ОП
4
Салли Мунтари
ОП
23
Вальтер Бирса
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Кака
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Скуффет
18
Бубнич
6
Домицци
28
Арто
11
Силва
25
Аллан
30
Видмер
3
Пинци
37
Перейра
8
Фернандеш
10
Ди Натале
4-2-1-2-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
5
Мексес
25
Сапата
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
4
Мунтари
23
Бирса
3
Хонда
70
Робиньо
11
Паццини
37
Перейра
8
Баста
8
Баста
37
Перейра
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
10
Ди Натале
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Ди Натале
23
Бирса
2
Эссьен
2
Эссьен
23
Бирса
4
Мунтари
49
Таарабт
49
Таарабт
4
Мунтари
70
Робиньо
45
Балотелли
45
Балотелли
70
Робиньо
Остались в запасе
Удинезе
Милан
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кака
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
32
Марко Амелия
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кака
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Удинезе - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Удинезе
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+