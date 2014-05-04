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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 04 мая 2014
Милан
04.05.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Интер
65'
Н. Де Йонг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Желтая карточка
К. Аббьяти
90'
+2
Желтая карточка
Н. Де Йонг
89'
Замена
И. Абате
️️️️
К. Констан
85'
82'
Замена
Д. Милито
️️️️
М. Икарди
80'
Желтая карточка
А. Раноккия
78'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Жонатан
Замена
Д. Паццини
️️️️
Кака
76'
75'
Желтая карточка
В. Самуэль
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Поли
72'
70'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Э. Камбьяссо
ГОЛ! 1:0!
Н. Де Йонг
Пас отдал
М. Балотелли
65'
39'
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Ф. Мексес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ОП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
10
Кака
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
4-1-4-1
32
Аббьяти
19
Констан
23
Рами
5
Мексес
22
Де Шильо
34
Де Йонг
18
Монтоливо
49
Таарабт
10
Кака
15
Поли
45
Балотелли
4-1-3-2
1
Ханданович
13
Раноккия
6
Роланду
6
Самуэль
5
Нагатомо
91
Камбьяссо
2
Жонатан
10
Эрнанес
8
Ковачич
8
Паласио
9
Икарди
19
Констан
20
Абате
20
Абате
19
Констан
15
Поли
4
Мунтари
4
Мунтари
15
Поли
10
Кака
11
Паццини
11
Паццини
10
Кака
91
Камбьяссо
13
Гуарин
13
Гуарин
91
Камбьяссо
2
Жонатан
11
Альварес
11
Альварес
2
Жонатан
9
Икарди
22
Милито
22
Милито
9
Икарди
Остались в запасе
Милан
Интер
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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