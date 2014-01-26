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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Милан
Кальяри - Милан: обзор матча 26 января 2014
Кальяри
26.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Милан
28'
М. Сау
87'
М. Балотелли
89'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Милан
Замена
А. Ибраими
️️️️
Д. Дессена
90'
Желтая карточка
А. Коссу
89'
89'
ГОЛ! 1:2!
Д. Паццини
Пас отдал
К. Хонда
87'
Желтая карточка
М. Балотелли
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Кабрера
86'
78'
Замена
И. Абате
️️️️
У. Эмануэльсон
Замена
С. Эрикссон
️️️️
А. Экдаль
75'
70'
Замена
С. Мунтари
️️️️
Н. Де Йонг
Замена
М. Кабрера
️️️️
М. Сау
69'
Желтая карточка
Д. Конти
60'
60'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Сау
Пас отдал
М. Пинилья
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
27
Даниэле Дессена
ЛП
5
Даниэле Конти
(К)
ОП
7
Андреа Коссу
ЦП
8
Альбин Экдаль
ПП
25
Марко Сау
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Милан
32
Марко Амелия
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
АП
3
Кейсуке Хонда
ПП
70
Робиньо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Кальяри
1
Антонио Адан
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
38
Симоне Солинас
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-1-3-2
1
Аврамов
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Писано
5
Конти
27
Дессена
7
Коссу
8
Экдаль
51
Пинилья
25
Сау
4-1-2-1-2
32
Амелия
22
Де Шильо
23
Бонера
23
Рами
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
3
Хонда
18
Монтоливо
10
Кака
45
Балотелли
70
Робиньо
8
Экдаль
26
Эрикссон
26
Эрикссон
8
Экдаль
25
Сау
16
Кабрера
16
Кабрера
25
Сау
27
Дессена
9
Ибраими
9
Ибраими
27
Дессена
18
Эмануэльсон
20
Абате
20
Абате
18
Эмануэльсон
34
Де Йонг
4
Мунтари
4
Мунтари
34
Де Йонг
70
Робиньо
11
Паццини
11
Паццини
70
Робиньо
Остались в запасе
Кальяри
Милан
38
Симоне Солинас
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Остались в запасе
38
Симоне Солинас
ЦФ
1
Антонио Адан
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Диего Лопес
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Кальяри - Милан
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 17:55 (прямая)
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