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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 06 января 2014
Милан
06.01.2014, понедельник, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
34'
Кака
66'
Кака
68'
Б. Кристанте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
Замена
А. Рами
️️️️
К. Сапата
84'
80'
Желтая карточка
К. Раймонди
75'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Й. Беналуан
Замена
А. Поли
️️️️
А. Ночерино
74'
69'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Д. Бонавентура
ГОЛ! 3:0!
Б. Кристанте
68'
ГОЛ! 2:0!
Кака
Пас отдал
Робиньо
66'
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Матри
58'
Желтая карточка
А. Матри
49'
ГОЛ! 1:0!
Кака
Пас отдал
У. Эмануэльсон
34'
18'
Замена
Д. Базелли
️️️️
К. Кармона
17'
Травма
К. Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
АП
4
Бриан Кристанте
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
8
Джулио Мильяччо
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
77
Кристиан Раймонди
ПП
19
Херман Денис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
5
Мексес
25
Сапата
22
Де Шильо
34
Де Йонг
23
Ночерино
4
Кристанте
10
Кака
70
Робиньо
21
Матри
4-4-1-1
47
Консильи
29
Беналуан
8
Мильяччо
2
Стендардо
28
Бривио
77
Раймонди
8
Чигарини
14
Кармона
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
25
Сапата
23
Рами
23
Рами
25
Сапата
23
Ночерино
15
Поли
15
Поли
23
Ночерино
21
Матри
45
Балотелли
45
Балотелли
21
Матри
14
Кармона
33
Базелли
33
Базелли
14
Кармона
7
Бонавентура
91
Де Лука
91
Де Лука
7
Бонавентура
29
Беналуан
20
Бриенца
20
Бриенца
29
Беналуан
Остались в запасе
Милан
Аталанта
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Милан - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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