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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Рома
Милан - Рома: обзор матча 16 декабря 2013
Милан
16.12.2013, понедельник, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 2
Завершен
Рома
30'
К. Сапата
77'
С. Мунтари
13'
М. Дестро
51'
К. Строотман (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Рома
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
У. Эмануэльсон
89'
Травма
У. Эмануэльсон
88'
Желтая карточка
М. Балотелли
83'
83'
Желтая карточка
К. Строотман
81'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 2:2!
С. Мунтари
Пас отдал
М. Балотелли
77'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
73'
Желтая карточка
Кака
73'
Замена
А. Матри
️️️️
А. Поли
66'
64'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Дестро
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Строотман
Желтая карточка
Габриэл
50'
Замена
Габриэл
️️️️
К. Аббьяти
46'
Травма
К. Аббьяти
46'
44'
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
Л. Кастан
43'
Травма
Л. Кастан
ГОЛ! 1:1!
К. Сапата
Пас отдал
С. Мунтари
30'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
К. Строотман
11'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
15
Андреа Поли
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
АП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
4
Майкл Брэдли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-2-2-1-1
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
23
Бонера
25
Сапата
22
Де Шильо
15
Поли
34
Де Йонг
4
Мунтари
18
Монтоливо
10
Кака
45
Балотелли
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
13
Майкон
4
Бенатиа
25
Кастан
16
Додо
16
Де Росси
4
Брэдли
8
Строотман
22
Льяич
27
Жервиньо
21
Дестро
32
Аббьяти
22
Габриэл
22
Габриэл
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
18
Эмануэльсон
15
Поли
21
Матри
21
Матри
15
Поли
25
Кастан
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
25
Кастан
22
Льяич
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Льяич
21
Дестро
10
Тотти
10
Тотти
21
Дестро
Остались в запасе
Милан
Рома
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Милан - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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