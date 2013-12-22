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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 22 декабря 2013
Интер
22.12.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 17 тур
1 : 0
Завершен
Милан
86'
Р. Паласио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
90'
+3
Красная карточка
С. Мунтари
88'
Замена
Д. Паццини
️️️️
А. Поли
87'
Желтая карточка
М. Балотелли
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
Пас отдал
Ф. Гуарин
86'
Замена
М. Икарди
️️️️
Э. Камбьяссо
83'
75'
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Сапонара
Желтая карточка
Роланду
71'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Х. Дзанетти
68'
Желтая карточка
Жуан
67'
62'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Ф. Гуарин
60'
Замена
М. Ковачич
️️️️
С. Таидер
57'
46'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Констан
45'
+1
Желтая карточка
К. Констан
26'
Желтая карточка
М. Де Шильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Сафир Таидер
АП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
15
Андреа Поли
ОП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
(К)
АП
17
Риккардо Сапонара
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Милан
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
14
Кампаньяро
6
Роланду
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
13
Гуарин
2
Жонатан
8
Таидер
8
Паласио
4-2-2-1-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
25
Сапата
23
Бонера
19
Констан
15
Поли
34
Де Йонг
17
Сапонара
4
Мунтари
10
Кака
45
Балотелли
8
Таидер
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Таидер
4
Дзанетти
8
Кузманович
8
Кузманович
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
9
Икарди
9
Икарди
91
Камбьяссо
19
Констан
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
19
Констан
17
Сапонара
21
Матри
21
Матри
17
Сапонара
15
Поли
11
Паццини
11
Паццини
15
Поли
Остались в запасе
Интер
Милан
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Интер - Милан
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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