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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Катания
Милан - Катания: обзор матча 13 апреля 2014
Милан
13.04.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Катания
23'
Р. Монтоливо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Катания
90'
+2
Желтая карточка
Л. Монсон
Замена
Д. Паццини
️️️️
Кака
87'
82'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Г. Бергессио
79'
Вторая желтая
Ф. Ринаудо
79'
Замена
М. Иско
️️️️
Я. Плашил
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
К. Констан
77'
Замена
И. Абате
️️️️
А. Поли
74'
Желтая карточка
Ф. Мексес
64'
62'
Желтая карточка
Я. Плашил
61'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
59'
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Лето
36'
Желтая карточка
А. Ролин
29'
Желтая карточка
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:0!
Р. Монтоливо
Пас отдал
М. Балотелли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-4-1-1
32
Аббьяти
19
Констан
5
Мексес
23
Бонера
23
Рами
18
Монтоливо
49
Таарабт
34
Де Йонг
15
Поли
10
Кака
45
Балотелли
4-4-2
21
Андухар
2
Сполли
23
Гьембер
5
Ролин
18
Монсон
28
Баррьентос
21
Ринаудо
18
Плашил
10
Лоди
18
Бергессио
5
Лето
15
Поли
20
Абате
20
Абате
15
Поли
19
Констан
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
19
Констан
10
Кака
11
Паццини
11
Паццини
10
Кака
18
Бергессио
23
Боатенг
23
Боатенг
18
Бергессио
18
Плашил
22
Иско
22
Иско
18
Плашил
5
Лето
19
Кастро
19
Кастро
5
Лето
Остались в запасе
Милан
Катания
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
70
Робиньо
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Статистика матча Милан - Катания
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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