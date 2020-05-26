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    Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»

    Бывший защитник «Катании» Пабло Себастьян Альварес вспомнил о забавном случае в игре против «Милана».

    – Вы сыграли против многих топ-футболистов. Каково было против Роналдиньо?

    – Дома я храню его футболку. История больше напоминает анекдот. Когда закончился первый тайм матча «Милан» – «Катания» на «Сан-Сиро», мы с Роналдиньо разговорились, пока шли в раздевалку. В подтрибунном помещении он снял футболку и сказал: «Пабло, пожалуйста, только не лупи по мне больше». После чего отдал мне футболку.

    – Его нужно было как-то остановить.

    – Да, но это было невозможно. Он будто летал по полю, одним движением мог уйти от любого игрока.

    – В «Милане» он еще показывал сумасшедший уровень?

    – Да, безусловно, это один из лучших игроков в истории футбола.

    • Роналдиньо выступал в составе «Милана» с 2008 по 2011-й.
    • В сезоне-2009/10 бразилец стал лучшим ассистентом Серии А.
    • Пабло Альварес играл за «Катанию» с 2008-го по 2013-й.

    Источник: El Crack Deportivo

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    26.05.2020 07:20
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