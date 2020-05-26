Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»

Бывший защитник «Катании» Пабло Себастьян Альварес вспомнил о забавном случае в игре против «Милана».

– Вы сыграли против многих топ-футболистов. Каково было против Роналдиньо?

– Дома я храню его футболку. История больше напоминает анекдот. Когда закончился первый тайм матча «Милан» – «Катания» на «Сан-Сиро», мы с Роналдиньо разговорились, пока шли в раздевалку. В подтрибунном помещении он снял футболку и сказал: «Пабло, пожалуйста, только не лупи по мне больше». После чего отдал мне футболку.

– Его нужно было как-то остановить.

– Да, но это было невозможно. Он будто летал по полю, одним движением мог уйти от любого игрока.

– В «Милане» он еще показывал сумасшедший уровень?

– Да, безусловно, это один из лучших игроков в истории футбола.