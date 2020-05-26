Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»

Бывший защитник «Катании» Пабло Себастьян Альварес вспомнил о забавном случае в игре против «Милана».
– Вы сыграли против многих топ-футболистов. Каково было против Роналдиньо?
– Дома я храню его футболку. История больше напоминает анекдот. Когда закончился первый тайм матча «Милан» – «Катания» на «Сан-Сиро», мы с Роналдиньо разговорились, пока шли в раздевалку. В подтрибунном помещении он снял футболку и сказал: «Пабло, пожалуйста, только не лупи по мне больше». После чего отдал мне футболку.
– Его нужно было как-то остановить.
– Да, но это было невозможно. Он будто летал по полю, одним движением мог уйти от любого игрока.
– В «Милане» он еще показывал сумасшедший уровень?
– Да, безусловно, это один из лучших игроков в истории футбола.
- Роналдиньо выступал в составе «Милана» с 2008 по 2011-й.
- В сезоне-2009/10 бразилец стал лучшим ассистентом Серии А.
- Пабло Альварес играл за «Катанию» с 2008-го по 2013-й.
Источник: El Crack Deportivo