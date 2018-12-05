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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Катания
Сассуоло - Катания: обзор матча 05 декабря 2018
Сассуоло
05.12.2018, среда, 20:00
Италия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Катания
14'
А. Матри
80'
М. Локателли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сассуоло - Катания
ГОЛ! 2:0!
М. Локателли
80'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Матри
14'
Начало матча
Статистика матча Сассуоло - Катания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
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