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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Катания
Парма - Катания: обзор матча 09 февраля 2014
Парма
09.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Катания
Желтая карточка
Г. Палетта
90'
+3
89'
Замена
Ф. Федато
️️️️
Л. Кастро
89'
Замена
Я. Плашил
️️️️
П. Баррьентос
Замена
К. Молинаро
️️️️
М. Гобби
87'
76'
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Ролин
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Кассано
74'
69'
Желтая карточка
Ф. Лоди
Замена
А. Аква
️️️️
В. Гаргано
62'
25'
Желтая карточка
Д. Перуцци
Желтая карточка
М. Маркьонни
24'
21'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
39
Франческо Федато
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
29
Палетта
6
Лукарелли
18
Гобби
6
Кассани
16
Пароло
5
Гаргано
32
Маркьонни
14
Биабиани
99
Кассано
11
Амаури
4-5-1
21
Андухар
30
Перуцци
5
Ролин
55
Беллуски
2
Сполли
10
Лоди
19
Кастро
28
Баррьентос
22
Иско
21
Ринаудо
18
Бергессио
18
Гобби
3
Молинаро
3
Молинаро
18
Гобби
5
Гаргано
18
Аква
18
Аква
5
Гаргано
99
Кассано
17
Палладино
17
Палладино
99
Кассано
19
Кастро
39
Федато
39
Федато
19
Кастро
5
Ролин
22
Альварес
22
Альварес
5
Ролин
28
Баррьентос
18
Плашил
18
Плашил
28
Баррьентос
Остались в запасе
Парма
Катания
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Жонатан Россини
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Парма - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Эннио Тардини
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