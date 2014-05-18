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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Аталанта
Катания - Аталанта: обзор матча 18 мая 2014
Катания
18.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
65'
Ф. Лоди
90+1'
Г. Бергессио
80'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Аталанта
ГОЛ! 2:1!
Г. Бергессио
90'
+1
Замена
А. Гаруфи
️️️️
Л. Монсон
89'
Замена
Ф. Авени
️️️️
Ф. Федато
86'
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Коне
72'
Замена
Р. Бентакур
️️️️
Ф. Бриенца
66'
Замена
Й. Олауссон
️️️️
Л. Чигарини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лоди
Пас отдал
Г. Бергессио
65'
Желтая карточка
М. Иско
64'
Замена
Ф. Лоди
️️️️
С. Лето
56'
52'
Желтая карточка
Л. Чигарини
46'
Замена
М. Кальдара
️️️️
Д. Бривио
29'
Желтая карточка
М. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
39
Агатино Гаруфи
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
29
Фабио Авени
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
0
Йоаким Олауссон
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
4-3-3
1
Фрисон
33
Капуано
55
Беллуски
23
Гьембер
18
Монсон
21
Ринаудо
19
Кастро
22
Иско
5
Лето
18
Бергессио
39
Федато
4-4-2
57
Спортиелло
77
Раймонди
6
Беллини
29
Беналуан
28
Бривио
33
Базелли
10
Моралес
8
Чигарини
12
Коне
19
Денис
20
Бриенца
39
Федато
29
Авени
29
Авени
39
Федато
18
Монсон
39
Гаруфи
39
Гаруфи
18
Монсон
5
Лето
10
Лоди
10
Лоди
5
Лето
8
Чигарини
0
Олауссон
0
Олауссон
8
Чигарини
20
Бриенца
17
Бентакур
17
Бентакур
20
Бриенца
28
Бривио
23
Кальдара
23
Кальдара
28
Бривио
Остались в запасе
Катания
Аталанта
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Катания - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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